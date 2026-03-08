Festival Posters

फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे, क्यों तापसी पन्नू का किरदार बना गेम-चेंजर?

Badla movie 7 years
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (09:14 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (16:59 IST)
फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में तापसी पन्नू द्वारा निभाया गया नैना सेठी का किरदार आज भी इस दमदार थ्रिलर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक माना जाता है। एक जटिल और आरोपों से घिरी महिला की उनकी बारीक अदाकारी में कमजोरी और चतुराई का अनोखा मेल देखने को मिला, जिसने फिल्म के सस्पेंस को नई ऊंचाई दी। 
 
आइए जानते हैं वे 7 कारण, जिनकी वजह से ‘बदला’ में तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस इतनी खास बन गई-
 

गहराई और परतों वाला किरदार

तापसी ने नैना के किरदार को बेहद बारीकी से निभाया। उन्होंने एक कमजोर दिखने वाली संदिग्ध महिला से एक चालाक विरोधी तक का सफर बिना किसी अचानक बदलाव के दिखाया, जिससे दर्शक पूरी फिल्म में जुड़े रहे।
 
अमिताभ बच्चन की तीव्रता का बराबरी से सामना

तापसी ने सिर्फ अपने किरदार को निभाया ही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन की दमदार मौजूदगी के सामने पूरी मजबूती से खड़ी रहीं। दोनों के बीच तीखे संवादों वाले सीन बेहद प्रभावशाली बने, जो उनकी फिल्म ‘पिंक’ की शानदार केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं।
 

भावनाओं की शानदार प्रस्तुति

तापसी ने हर भावना को बेहद सटीकता से दिखाया—चौंकना, अपराधबोध, गुस्सा और छिपी हुई चालाकी। फ्लैशबैक दृश्यों में इन भावनाओं के बीच उनका सहज बदलाव उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है।
 
सहज संवेदनशीलता

एक कोने में घिरी हुई लेकिन मजबूत बिजनेसवुमन के रूप में तापसी की प्रस्तुति बिल्कुल बनावटी नहीं लगी। उन्होंने दर्शकों में सहानुभूति जगाई, बिना इसे ज़बरदस्ती थोपे।
 

स्वाभाविक ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री

तापसी और अमिताभ बच्चन की स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद स्वाभाविक लगी। वकील और क्लाइंट के रूप में उनके बीच की बातचीत इतनी वास्तविक लगी कि दर्शक उन रहस्यमय फ्लैशबैक में पूरी तरह डूब जाते हैं।
 

यथार्थवादी और अपूर्ण किरदार का चित्रण

तापसी ने एक मजबूत लेकिन परिस्थितियों से घिरी महिला का बेहद वास्तविक चित्रण किया। बिना किसी अतिरंजित नाटकीयता के, उन्होंने किरदार में सटीक दृढ़ता दिखाई, जो फिल्म के ठंडे और तनावपूर्ण थ्रिलर माहौल के साथ पूरी तरह फिट बैठती है।
 

सस्पेंस बढ़ाने वाली नजरें

इंटरोगेशन सीन में तापसी की आंखें ही कहानी कहती नजर आती हैं—कभी डर से भरी, तो कभी रहस्यों से चमकती हुई। उनके चेहरे के छोटे-छोटे भाव दर्शकों के मन में आखिरी पल तक सवाल बनाए रखते हैं।
 
'बदला' में तापसी का यह किरदार उन्हें थ्रिलर फिल्मों की मजबूत अभिनेत्री के रूप में स्थापित करता है। उनकी अभिनय क्षमता— जिसमें संवेदनशीलता, तेज बुद्धिमत्ता और अप्रत्याशितता का अनोखा मेल है— ने एक सशक्त कहानी को यादगार सिनेमाई अनुभव बना दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ उनकी प्रतिभा को साबित किया, बल्कि भारतीय सिनेमा में महिला-प्रधान सस्पेंस ड्रामाओं की नई लहर को भी प्रेरित किया।

