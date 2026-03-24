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रैपर बादशाह ने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से की गुपचुप शादी, जानिए सारी डिटेल्स

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Baadshah Wedding photo
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (17:40 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (17:46 IST)
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रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। हाल ही में, ईशा की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों शादी के पारंपरिक रीति-रिवाजों में शामिल होते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने इस खबर को और भी पुख्ता कर दिया कि बादशाह और ईशा रिखी ने शादी कर ली है।
 
तस्वीरों में बादशाह और ईशा पारंपरिक शादी के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं और एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह एक निजी समारोह था, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों ने हिस्सा लिया था। इस हलचल ने सोशल मीडिया पर शादी की खबर को और तेज कर दिया।
 
पूनम रिखी की पोस्ट और दोस्त की शुभकामनाएं
 
पूनम रिखी ने अपनी पोस्ट के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें लिखा था, "ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे @isharikhi @badboyshah"। इस कैप्शन ने शादी की खबर को और पक्का कर दिया। इसके बाद, पूजा सिंह ने भी अपनी पोस्ट में ईशा को अपनी बहन बताते हुए इस नए सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "मेरे दिल में खुशी और आंसू हैं (खुशी के आंसू, जाहिर है) मेरी खूबसूरत बहन @isharikhi अब हमारी बहुत हैंडसम और प्यार करने वाले @badboyshah भाजी की सबसे सुंदर दुल्हन बन गई हैं।"
 
यह पोस्ट न सिर्फ शादी की खबर को और अधिक पुख्ता करती है, बल्कि उनकी इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती है। पूजा ने आगे लिखा, "आप दोनों के जीवन में हमेशा प्यार और खुशी बनी रहे, और आप दोनों हमेशा की तरह इस खुशी को फैलाते रहें।"
 
बादशाह और ईशा की शादी: एक नई शुरुआत
बादशाह और ईशा रिखी ने अभी तक अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके करीबी दोस्तों और परिवार के द्वारा शेयर की गई तस्वीरें और शुभकामनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। बादशाह की यह शादी उनके पहले शादी से लगभग छह साल बाद हुई है। इससे पहले, बादशाह की शादी जैस्मिन मसिह से हुई थी, लेकिन 2020 में उनका तलाक हो गया था। उनके एक बेटी भी है, जिनका नाम है जेसीमी ग्रेस मसिह सिंह, जो जनवरी 2017 में पैदा हुई थी।
 
बादशाह, जो अपने गाने और रैप के लिए जाने जाते हैं, अब अपनी निजी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरों ने उनके फैंस और दोस्तों के बीच हलचल मचाई है। इस खास मौके पर फैन्स उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उनकी नई जिंदगी के इस सफर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जता रहे हैं।

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