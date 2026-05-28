'बंदर' से आया साल का सबसे जबरदस्त ट्रैक, 'पिंजरा' में दिखा बॉबी देओल का उलझा हुआ और खतरनाक अंदाज

Publish Date: Thu, 28 May 2026 (13:42 IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 (13:44 IST)
बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' की दुनिया हर नए अपडेट के साथ और भी ज्यादा डार्क, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिलचस्प होती जा रही है। पहले एक धमाकेदार टीज़र ने दर्शकों को अपनी रॉ इमोशंस, डरावनी उथलपुथल और अप्रत्याशित किरदारों की अनोखी दुनिया से रूबरू कराकर जबरदस्त बज़ बनाया, फिर हालिया ट्रैक 'क्यूँ मज़ा आ रहा है' रिलीज हुआ।
अब, मेकर्स ने फिल्म का अगला गाना 'पिंजरा' रिलीज करके फैंस की एक्साइटमेंट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। अमित त्रिवेदी द्वारा कंपोज़ किए गए और उन्हीं की आवाज़ में सजे इस गाने के कड़क और सीधे दिल पर चोट करने वाले बोल सुदीप शर्मा ने लिखे हैं।
'पिंजरा' एक बेहद दमदार और गहरा गाना है, जिसमें जोश के साथ-साथ एक डरावना और बेचैन कर देने वाला अंदाज़ भी महसूस होता है। इस गाने में बॉबी देओल और राज बी. शेट्टी नजर आ रहे हैं, जहां जेल के एक जश्न के दौरान राज बी. शेट्टी अपने बिजली जैसे कड़क डांस मूव्स से पूरी महफिल लूटते दिख रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ, इसके विजुअल्स बॉबी देओल की उलझी हुई और उथल-पुथल से भरी डेटिंग लाइफ की गहराइयों को दिखाते हैं, जिसमें वे लगातार वासना, जुनून और जज्बातों के भंवर में फंसे (ट्रैप्ड) नजर आ रहे हैं, और सपना पब्बी की रहस्यमयी मौजूदगी हर जगह उनका पीछा कर रही है।
वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, इस बवाल से बचना नामुमकिन है!! #Pinjara वीडियो अभी आउट हुआ! 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में।
'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी कल्ट कहानियों के लेखक सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखित 'बंदर' में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, राज बी. शेट्टी, रिद्धि सेन, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी और नागेश भोंसले जैसे दमदार कलाकारों की फौज नजर आने वाली है।
निखिल द्विवेदी के 'सैफरन मैजिकवर्क्स' द्वारा निर्मित इस फिल्म को 'ज़ी स्टूडियोज' का मजबूत साथ मिला है। यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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