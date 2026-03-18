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'राइज एंड फॉल' और 'कैंपस बीट्स' के नए सीजन के साथ होगी धमाकेदार वापसी

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Rise and Fall Season 2
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (12:34 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (12:36 IST)
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​'राइज एंड फॉल' का पहला सीजन पिछले साल का सबसे चर्चित रियलिटी शो साबित हुआ था। इसकी कहानी एक अनोखे सोशल हायरार्की कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां 16 सेलिब्रिटीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, 'रूलर्स', जो आलीशान पेंटहाउस में रहते हैं, और 'वर्कर्स', जो बेसमेंट में रहने को मजबूर होते हैं। 
 
शो में टास्क और दर्शकों के वोटों के जरिए ताकत बदलती रहती है। ​यह शो अमेज़न MX प्लेयर का अब तक का सबसे बड़ा टाइटल बन गया है, जिसे 500 मिलियन (50 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बनकर इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सोशल मीडिया पर भी इसका काफी क्रेज रहा, जहां इसे 10 बिलियन (1000 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिले और दर्शकों ने करीब 11 मिलियन वोट डाले।
 
बनिजय एशिया की टीन डांस ड्रामा सीरीज 'कैंपस बीट्स', जो एक मॉडर्न डांस एकेडमी पर आधारित है, युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। शांतनु माहेश्वरी और श्रुति सिन्हा स्टारर यह सीरीज नेत्रा (सिन्हा) नाम की एक जेन-जी लड़की की कहानी है, जो अपने डांस के छिपे हुए टैलेंट को पहचानती है। इस सफर के दौरान उसे दोस्ती, प्यार, आजादी और न्याय का असली मतलब समझ आता है। इस सीरीज को पालकी मल्होत्रा ने क्रिएट किया और लिखा है, जबकि इसका निर्देशन अनिरुद्ध राजदेरकर ने किया है।
 
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इस मौके पर बनिजय एशिया के दीपक धर ने कहा, हम ऐसे मनोरंजन में विश्वास रखते हैं जो हर जॉनर में चर्चा पैदा करे, फिर चाहे वो ओरिजिनल कहानियां हों या ग्लोबल फॉर्मेट्स। अमेज़न MX प्लेयर प्रीमियम मनोरंजन को भारत में ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक शानदार पार्टनर है। हमारा साझा विजन यह सुनिश्चित करता है कि हम ऐसा दमदार कंटेंट पेश करते रहें जो भारतीय दर्शकों के दिल को छुए।
 
​बनिजय एशिया मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। कंपनी का मानना है कि बेहतरीन कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। बनिजय एशिया ने बड़े ग्लोबल फॉर्मेट्स को भारतीय रंग में ढालकर अपनी पहचान बनाई है, साथ ही वे ऐसी भारतीय कहानियां भी तैयार कर रहे हैं जो अपनी भव्यता और विषय के कारण देश की सीमाओं के पार भी पसंद की जा सकें।
 
नॉन-स्क्रिप्टेड यानी रियलिटी शोज के मामले में भी बनिजय एशिया इंडस्ट्री में सबसे आगे है। कंपनी ने 'काजोल और ट्विंकल के साथ टू मच', 'राइज एंड फॉल', 'बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड', 'टेम्पटेशन आइलैंड', 'द कपिल शर्मा शो', 'MTV रोडीज', 'द वॉइस', 'द बिग पिक्चर' और 'केस तो बनता है' जैसे ब्लॉकबस्टर शोज दिए हैं।

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