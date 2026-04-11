'बैटलग्राउंड सीजन 2' में बड़ा धमाका, प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी की एंट्री, शिखर धवन फिर बने सुपर मेंटर

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (15:41 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (15:44 IST)
रस्क मीडिया ने अपने पॉपुलर फिटनेस रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है, और इस बार शो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दमदार नजर आ रहा है। पहले सीजन की सफलता के बाद अब सीजन 2 में नए चेहरे, नई एनर्जी और बड़े ब्रांड्स की एंट्री ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है।
इस बार प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी जैसे मजबूत नाम जुड़ गए हैं, जो पहले से मौजूद अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान) के साथ मिलकर शो को नई ऊंचाई देने वाले हैं। खास बात यह है कि यह सीजन अप्रैल 2026 से Amazon MX Player पर स्ट्रीम होगा, जिससे इसकी पहुंच देशभर के मोबाइल यूजर्स तक और भी तेजी से बढ़ेगी।
नए मेंटर्स और टीम्स से बढ़ेगा मुकाबले का रोमांच
'बैटलग्राउंड सीजन 2' में इस बार दिल्ली डॉमिनेटर्स, मुंबई स्ट्राइकर्स और तेलुगु टाइगर्स जैसी टीम्स बनाई गई हैं, जिनका नेतृत्व अलग-अलग मेंटर्स करेंगे। प्रियंका चाहर चौधरी मुंबई स्ट्राइकर्स की मेंटर बनी हैं, वहीं राहुल चौधरी तेलुगु टाइगर्स को लीड करेंगे। अभिषेक मल्हान पहले से ही शो का अहम चेहरा बने हुए हैं। यह पूरा फॉर्मेट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और टीमवर्क की भी परीक्षा लेगा, जिससे शो और ज्यादा दिलचस्प बनता है।
शिखर धवन की वापसी, ब्रांड्स का बढ़ता भरोसा
इस सीजन में क्रिकेटर शिखर धवन एक बार फिर सुपर मेंटर के रूप में नजर आएंगे, जो शो की लोकप्रियता को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही थम्स अप जैसे बड़े ब्रांड ने प्रेजेंटिंग पार्टनर के रूप में जुड़कर इस शो के मास अपील और एनर्जी को और मजबूत कर दिया है। यह साझेदारी दिखाती है कि ‘बैटलग्राउंड’ अब सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड बन चुका है।
फिटनेस, कंटेंट और कम्युनिटी का दमदार कॉम्बिनेशन
‘बैटलग्राउंड सीजन 2’ को खासतौर पर आज के मोबाइल-फर्स्ट दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया है। शो सिर्फ एपिसोड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया, क्रिएटर कोलैबोरेशन और कम्युनिटी इंटरैक्शन के जरिए हर दिन दर्शकों को जोड़े रखेगा। इस फॉर्मेट में कंटेंट, कम्युनिटी और ब्रांड स्टोरीटेलिंग को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे दर्शकों को ज्यादा रियल और इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस मिलेगा।
रस्क मीडिया के को-फाउंडर और सीईओ मयंक यादव के अनुसार, ‘बैटलग्राउंड’ अब कंपनी का एक मजबूत आईपी बन चुका है, जो बड़े स्तर पर दर्शकों से जुड़ने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वहीं रस्क ऐड्स के हेड राहुल अरोड़ा का कहना है कि यह शो ब्रांड्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां वे सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा बन सकते हैं और दर्शकों से गहराई से जुड़ सकते हैं।
मेंटर्स का जोश: जीत के लिए तैयार टीमें
प्रियंका चाहर चौधरी का कहना है कि ‘बैटलग्राउंड’ की एनर्जी और पैशन ने उन्हें इस शो से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं राहुल चौधरी ने इसे अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और टीम स्पिरिट का बेहतरीन मिश्रण बताया। दोनों ही मेंटर्स अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।