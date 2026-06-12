स्पेशल 26 से द पिरामिड स्कीम तक: फ्रॉड और स्कैम पर बनीं ये भारतीय फिल्में-सीरीज हैं मस्ट वॉच

Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (15:55 IST)
Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (15:59 IST)
कौन नहीं पसंद करता ऐसे शोज़ और फिल्में जो स्कैम, धोखे, फ्रॉड और चौंका देने वाले सच से भरी हों। भारतीय शोज़ और फिल्मों में ऐसे कई दमदार टाइटल मौजूद हैं, जो आपको स्कैम की दुनिया में ले जाते हैं और अपने किरदारों व कहानी के जरिए शुरू से अंत तक बांधे रखते हैं। हालिया हिट द पिरामिड स्कीम से लेकर जामताड़ा: सबका नंबर आएगा तक, पेश है इस हफ्ते बिंज-वॉच करने के लिए बेहतरीन भारतीय शोज़ और फिल्मों की सूची।
द पिरामिड स्कीम
देखने लायक दमदार शो द पिरामिड स्कीम, जो जल्दी पैसा कमाने के सपनों के खतरनाक अंजाम को सामने लाता है। कहानी गोल्डी नाम के एक युवा की है, जो आर्थिक परेशानियों के चलते एमएलएम स्कैम की दुनिया में फंस जाता है। पैसों और उम्मीदों से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे एक बड़े हादसे में बदल जाता है, जो उसके परिवार और करीबियों समेत कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इस सीरीज में शेखर सुमन, रणवीर शौरी, परमवीर सिंह चीमा, आशीष राघव, अंजन श्रीवास्तव और अल्फिया जाफरी जैसे कलाकार नजर आते हैं।
बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया
बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया एक रोमांचक डॉक्यू-सीरीज है, जो भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली बिजनेस टाइकून के उभार और पतन की कहानी दिखाती है। असली आर्काइव फुटेज और इंटरव्यू के जरिए यह सीरीज लालच, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की कहानियों को सामने लाती है।
जामताड़ा: सबका नंबर आएगा
जामताड़ा: सबका नंबर आएगा दो सीजन में फैली एक क्राइम थ्रिलर है, जो कुछ तकनीक-समझ रखने वाले स्कूल ड्रॉपआउट युवाओं की कहानी दिखाती है। ये युवा एक छोटे से भारतीय कस्बे में बड़े पैमाने पर फिशिंग स्कैम चलाते हैं। जैसे-जैसे उनका स्कैम बढ़ता है, विभिन्न क्षेत्रों के भ्रष्ट अधिकारी इस खेल को सत्ता की जंग में बदल देते हैं।
स्पेशल 26
स्पेशल 26 एक शानदार थ्रिलर है, जो मुंबई के वास्तविक सीबीआई-स्टाइल ओपेरा हाउस रेड से प्रेरित है। फिल्म में अक्षय कुमार और अनुपम खेर दो ठगों की भूमिका में हैं, जो खुद को नकली सीबीआई और आयकर अधिकारी बताकर नेताओं और अमीर लोगों के यहां छापे मारते हैं। वहीं, मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया गया असली सीबीआई अधिकारी उन्हें पकड़ने के लिए जांच का नेतृत्व करता है।
About Writer
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें