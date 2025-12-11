Festival Posters

आलिया भट्ट के दिल के बेहद करीब है भंसाली की फिल्म में निभाया गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार

हमें फॉलो करें Alia Bhatt

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (15:57 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों सऊदी अरब में मशहूर रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हैं। इस दौरान आलिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (2022) में गंगूबाई का रोल उनके दिल में सबसे लंबे समय तक बस गया और उन्हें आज भी भावनात्मक रूप से छूता है।
 
इवेंट में आलिया ने कहा, 'गंगूबाई काठियावाड़ी मेरा वो किरदार है जो सबसे लंबे समय तक मेरे दिल और भावनाओं में बसा रहा है।'
 
webdunia
आलिया ने बायोग्राफिकल क्राइम-ड्रामा में कमाठीपुरा की आइकॉनिक मुखिया का जो किरदार निभाया, उससे उनके करियर की सबसे मजबूत तारीफें मिलीं। इसी फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में मिला।
 
संजय लीला भंसाली, जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली क्रिएटर्स में गिना जाता है, उन्हें लंबे समय से बॉलीवुड को ग्लोबल स्टेज तक पहुँचाने का श्रेय मिलता रहा है। उनकी फिल्में अपने भव्य पैमाने, बारीकी से गढ़े गए हर विवरण और गहरी इंसानी भावों वाली कहानी कहने की कला के लिए जानी जाती हैं। 
 
गंगूबाई काठियावाड़ी की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली एक बार फिर साथ आए हैं, इस बार एक लव स्टोरी 'लव एंड वॉर' के लिए। फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी लीड रोल में नज़र आने वाले हैं।

