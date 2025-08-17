Biodata Maker

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने ली एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी, बोला- बहुत घर बर्बाद कर लिए...

हमें फॉलो करें Elvish Yadav

WD Entertainment Desk

, रविवार, 17 अगस्त 2025 (14:38 IST)
बिग बॉस फेम और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित घर पर रविवार तड़के गोलीबारी की घटना हुई। बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाश एल्विश यादव के घर पर दो दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 
 
हालांकि फायरिंग की घटना के वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका दावा किया गया है। 

गैंगस्टर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जय भोले की, हां भाई राम राम सारे भाईयों को। आज जो ‍एल्विश यादव के घर गोली चली है, वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। 
 
उन्होंने लिखा, बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वॉर्निंग है, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो भी सट्टे वाले हैं, तैयार रहो। राम राम, राव इंद्रजीत यादव। 
 
बता दें कि इससे पहले एल्विश यादव के खास दोस्त राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ही ली थी। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जुलाई में अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी थी। 
 

