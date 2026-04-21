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भूत बंगला के बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में आई गिरावट; वीकेंड की शानदार कमाई के बाद सोमवार को ढीली पड़ी अक्षय कुमार की फिल्म

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Bhoot Bangla box office colletion
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:32 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:35 IST)
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अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी वाली फिल्म 'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में अपने सफर की शुरुआत काफी मजबूती से की थी। हॉरर-कॉमेडी के शौकीनों ने वीकेंड पर फिल्म को भरपूर प्यार दिया, जिससे फिल्म के आंकड़े काफी प्रभावशाली रहे। हालांकि, वर्किंग डे शुरू होते ही यानी सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
 

बॉक्स ऑफिस का गणित

फिल्म ने गुरुवार रात के प्रीव्यू और शुक्रवार की कमाई को मिलाकर 17.90 करोड़ रुपये से खाता खोला था। शनिवार को 21.75 करोड़ रुपये और रविवार को 25.60 करोड़ रुपये बटोर कर फिल्म ने साबित किया कि अक्षय कुमार का क्रेज अभी बरकरार है। लेकिन सबसे अहम 'मंडे टेस्ट' में फिल्म की कमाई गिरकर 8.10 करोड़ रुपये पर आ गई है। अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 73.35 करोड़ रुपये हो चुका है।
 

दर्शकों की मिली-जुली राय

बॉक्स ऑफिस पर गिरावट की एक बड़ी वजह दर्शकों से मिल रही मिश्रित प्रतिक्रियाको माना जा रहा है। जहां कुछ लोग प्रियदर्शन के पुराने कॉमेडी स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक फिल्म की स्क्रिप्ट को थोड़ा कमजोर बता रहे हैं।
 

क्या मंगलवार को मिलेगी संजीवनी?

फिल्म के मेकर्स ने मंगलवार के लिए 'डिस्काउंटेड टिकट ऑफर' (सस्ते टिकट) रखा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से फिल्म के फुटफॉल (दर्शकों की संख्या) में बढ़ोतरी हो सकती है और फिल्म एक सफल 'सक्सेस स्टोरी' बनने की राह पर वापस लौट सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 'भूत बंगला' वर्किंग डेज में खुद को संभाल पाती है या नहीं।

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