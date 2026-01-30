Festival Posters

साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'दलदल' में सबसे खौफनाक विलेन बन सकती हैं भूमि पेडनेकर

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (10:57 IST)
भूमि पेडनेकर ने अब तक ऐसे किरदार निभाए हैं जो बेहद वास्तविक और भरोसेमंद लगे हैं। लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ शायद वह सरप्राइज़ है, जिसका इंतज़ार दर्शक कर रहे थे। ट्रेलर में भूमि को डीसीपी रीटा फरेरा के रूप में पेश किया गया है, जो एक ठंडे दिल वाले सीरियल किलर की तलाश में हैं। 
 
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार भूमि हमें चौंका सकती हैं—संभव है कि वह एक एंटागोनिस्ट के रूप में सामने आएं। हाल ही में रिलीज़ हुए ‘दलदल’ के ग्लिम्प्स में भूमि का किरदार रीटा एक बेहद निर्मम क्राइम सीन पर मौजूद दिखता है, जहाँ एक मृत व्यक्ति के मुंह में चिकन और हड्डियां ठूंसी हुई हैं—शायद यही उसकी हत्या की वजह बनी। 
 
सबसे डरावनी बात यह है कि यह सीन रीटा को उसकी सबसे काली यादों में ले जाता है, जहां वह खुद पीड़ित के मुंह में जबरदस्ती चिकन ठूंसती नज़र आती है। यह इशारा करता है—क्या रीटा फरेरा ही इन अपराधों की मास्टरमाइंड है? अगर ऐसा है, तो दर्शकों के लिए ठंडे दिल वाली हत्याओं से भरी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली, एज-ऑफ-द-सीट जर्नी तय है।
 
अब नर्म मुस्कान और सौम्य अंदाज़ को अलविदा। हाल ही में भूमि ने रीटा फरेरा की मानसिकता की एक दिलचस्प झलक भी दी। उन्होंने कहा, वह कुछ छिपा रही है, वह सब कुछ अपने भीतर समेटती है। उसके भीतर हिंसक विचार हैं, जहाँ वह सचमुच चीज़ों और लोगों को निगल लेना और मार देना चाहती है।
 
अपने किरदार की दोहरी प्रकृति पर बात करते हुए अभिनेत्री ने संकेत दिया कि रीटा अपने यूनिफॉर्म की ज़िम्मेदारी और अपने भीतर पनपती अंधेरी प्रवृत्तियों के बीच लगातार खिंचाव महसूस करती है। यह भी खास है कि भूमि पहली बार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं, और दर्शक बेसब्री से जानना चाहते हैं कि आगे क्या खुलासा होगा। 
 
अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित और विक्रम मल्होत्रा व सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित ‘दलदल’, एबंडेंटिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। विष धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब ‘भेंडी बाज़ार’ पर आधारित इस सीरीज़ में भूमि सतीश पेडनेकर के साथ समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। ‘दलदल’ का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर हो गया है। 

