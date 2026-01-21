भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' का रोमांचक ट्रेलर रिलीज

Biodata Maker

बुधवार, 21 जनवरी 2026
प्राइम वीडियो ने अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘दलदल’ का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह ट्रेलर कुछ दिन पहले आए असरदार और बेचैन कर देने वाले टीज़र के बाद रिलीज हुआ है, जिसे अपनी अलग और डरावनी झलक के लिए खूब सराहना मिली थी। 
 
मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका किरदार भूमि पेडनेकर निभा रही हैं। वह एक खतरनाक जांच पर निकलती हैं, जहां उन्हें एक निर्दयी सीरियल किलर का पीछा करना होता है। विश धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब भिंडी बाज़ार पर आधारित, दंगल को अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है। 
 
एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की यह सीरीज़ सुरेश त्रिवेनी ने बनाई है और इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सग्गी ने लिखा है, जिसके दमदार डायलॉग सुरेश त्रिवेनी और हुसैन हैदरी ने लिखे हैं। भूमि सतिश पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर किया जाएगा।
 
दलदल का ट्रेलर डीसीपी रीटा फरेरा की खौफनाक दुनिया में एक दमदार और तेज़ रफ्तार सफ़र दिखाता है, जिसे भूमि पेडनेकर ने बेहद सशक्त अंदाज़ में निभाया है। टीज़र की बेचैन कर देने वाली भावना को आगे बढ़ाते हुए, ट्रेलर में एक के बाद एक क्रूर और सोच-समझकर किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो एक निर्दयी कातिल की विकृत सोच को उजागर करते हैं। 
 
जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती जाती है, रीटा इस अंधेरी और डरावनी जांच में और गहराई तक फंसा हुआ पाती है, जो उसे खत्म करने की धमकी देती है। जब वह अपनी सहनशक्ति की हद तक पहुंच जाती है, तो वह अपने अंदर के राक्षसों और एक ऐसे सिस्टम के लगातार दबाव से लड़ते हुए समय के साथ मुकाबला करती है, जो किसी भी कीमत पर नतीजे चाहता है। 
 
भूमि पेडनेकर की सशक्त और बेबाक अदाकारी कहानी को मज़बूती देती है, जो रीटा की कमज़ोरी, दृढ़ संकल्प और अंदर और बाहर, मौजूद बुराई का सामना करने के मनोवैज्ञानिक असर को दिखाती है। बेहद बेबाक और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, ‘दलदल’ मनोवैज्ञानिक भय को सांस रोक देने वाले सस्पेंस के साथ बखूबी पिरोता है, जहां एक दांव-पेंच भरे बिल्ली-और-चूहे के खेल की नींव रखी जाती है—और यहाँ शिकारी कब शिकार बन जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 
 
भूमि पेडनेकर ने कहा, रीटा फरेरा का किरदार निभाना मेरे करियर के सबसे गहन और रचनात्मक रूप से संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है। वह एक ऐसी महिला है, जिसे महत्वाकांक्षा ने बनाया है, संदेह ने घेरा है और अतीत का बोझ आज भी उसे दबाए हुए है। एक ऐसा किरदार, जिसने मुझसे नाज़ुकता और ताक़त के बीच के संतुलन को उन तरीकों से तलाशने की मांग की, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। 
 

