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बचपन में भूमि पेडनेकर को था इमरान हाशमी पर क्रश, 'अधूरे हम अधूरे तुम' में साथ करने जा रहीं काम

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Imran Khan comeback
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (12:39 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (12:42 IST)
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भारतीय सिनेमा में एक दौर ऐसा था जब रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा हुआ करता था। 2010 की शुरुआत में मासूम प्रेम कहानियों, दिल को छू लेने वाले संगीत और सहज किरदारों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस दौर के सबसे पसंदीदा और चहेते अभिनेताओं में से एक इमरान खान थे। अपनी सादगी, 'बॉय-नेक्स्ट-डोर' इमेज और चॉकलेटी लुक के दम पर उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया।
 
अब लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, इमरान खान आखिरकार नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' के साथ मुख्य अभिनेता के तौर पर अपना फुल-फ्लेज्ड कमबैक करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर जितने उत्साहित उनके फैंस हैं, उतनी ही उत्साहित उनकी को-स्टार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी हैं।

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भूमि पेडनेकर ने हाल ही में खुलासा किया कि बचपन में इमरान खान उनका सबसे बड़ा 'क्रश' हुआ करते थे। ग्राज़िया इंडिया के साथ बातचीत में भूमि पेडनेकर ने इमरान खान के साथ काम करने के अपने अनुभव और उनके प्रति अपनी दीवानगी को साझा किया। 
 
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भूमि ने स्वीकार किया कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से बहुत पहले से ही वह इमरान की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं। उन्होंने कहा, जब मैं बड़ी हो रही थी, तब मुझे इमरान खान पर सबसे बड़ा क्रश था। वह अपनी सभी रोमांटिक फिल्मों में 'सबसे बड़े ग्रीन फ्लैग' की तरह नजर आते थे। आज के समय में वैसी रॉम-कॉम फिल्में कोई नहीं बनाता। जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे इससे तुरंत प्यार हो गया। यह एक बेहद परिपक्व, एलीवेटेड और शानदार कहानी है। 
 
भूमि का यह बयान उन तमाम फैंस की भावनाओं को दर्शाता है जो इमरान खान की 'जाने तू... या जाने ना', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' और 'ब्रेक के बाद' जैसी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं।
 
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'अधूरे हम अधूरे तुम' का निर्देशन दानिश असलम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दानिश ने ही साल 2010 में इमरान खान और दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म 'ब्रेक के बाद' बनाई थी। इस नई फिल्म का नाम भी 'ब्रेक के बाद' के ही एक बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत गाने 'अधूरे हम अधूरे तुम' से प्रेरित है। इमरान खान ने खुद एक इंटरव्यू में साफ किया कि यह फिल्म कोई सीक्वल नहीं है, बल्कि इसे उस दौर की फिल्मों का एक 'आध्यात्मिक उत्तराधिकारी' माना जा सकता है।
 
पारंपरिक प्रेम कहानियों से अलग होगी कहानी
जहां पुरानी फिल्मों में सिर्फ लड़के-लड़की के मिलने और प्यार में पड़ने पर ध्यान दिया जाता था, वहीं 'अधूरे हम अधूरे तुम' रिश्तों के एक अलग और मैच्योर पहलू को छूती है। यह फिल्म एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी, उनके बीच आने वाली चुनौतियों, भावनात्मक जटिलताओं और आपसी समझ के साथ उनके व्यक्तिगत विकास की कहानी को पर्दे पर उतारेगी।

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