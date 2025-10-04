Hanuman Chalisa

Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज संग लड़ाई में अमाल मलिक ने पार की हदें, बोले- खानदान खत्म कर दूंगा...

हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Update: Amaal Malik threatens Abhishek Bajaj

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (15:13 IST)
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। अब कंटेस्टेंट के बीच बात बहसबाजी से आगे बढ़कर धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अशनूर की वजह से अमाल मलिक और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए। 
 
दरअसल, टास्क केदौरान अमाल मलिक ने अशनूर पर कमेंट करते हुए कहा कि 'उनकी बात समझ नहीं आई वो भौंक रही थीं।' दोस्त के बारे में ऐसी बात सुनकर अभिषेक बजाज भड़क गए। उन्होंने अमाल पर तंज कसते हुए कहा, 'अमाल तुझको यह बात समझ आई होगी, क्योंकि तू भौंकता बहुत है।' इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है। 
लेकिन अमल ये नहीं मानते कि उन्होंने अशनूर के लिए कुछ गलत बोला है। अमाल के दोस्त उन्हें शांत करने की कोशिश करते है। अमाल गुस्से में कहते हैं, 'आओ... मैं सलमान सर को भी बोलूंगा, मैं सर को भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कुछ बोला तो मैंने इज्जत पर बात ली कि नहीं ली। पर वो बातें अगर यहां पर रिपीट करेगा तो... बजता रहता है बजाज, औकात है इसकी।'
 
अमाल आगे कहते हैं, डरता नहीं हूं मैं, सर की बातों को लेकर अल्टा चढ़ते हैं ये लोग। तेरे बाप को पकड़ के मारूं? खानदान खत्म कर दूं? खा जाऊं मैं एक मिनट में... किससे बात कर रहा है ये? 
 
कुनिका से भी भिड़े अमाल 
बहस के दौरान जब कुनिका अमाल के सामने आईं तो उन्होंने कहा, 'आपको दो पैसे की इज्जत नहीं देते हैं कि आप सिर पर चढ़ जाते हो।' इस पर कुनिका कहती हैं, नहीं चाहिए, तेरी खुद की इज्जत नहीं है, तू मुझे क्या इज्जत देगा। 
 
अमाल जवाब देते कहते हैं, अच्छा है यह, तभी शायद पिछले 40 सालों से आप ही रिटायर्ड हो। पहले अपनी फैमिली को संभाल लो आप। इस पर कुनिका जवाब देती हैं, तू अपने परिवार को संभाल, तेरे परिवार में क्या चल रहा है तुझे पता है। सब जानते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है। 

सम्बंधित जानकारी

