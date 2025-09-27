Hanuman Chalisa

Bigg boss 19 : घर से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, सोशल मीडिया पर हैं लाखों की फैन फॉलोइंग

WD Entertainment Desk

शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (11:40 IST)
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए इस हफ्ते 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे। इस लिस्ट में आवेज दरबार, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना का नाम शामिल है। वहीं अब घर से एक कंटेस्टेंट का पत्ता कट गया है, जिसका नाम सुनकर आपको शॉक्ड लग सकता है। 
 
सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाले आवेज दरबार शो से एविक्ट हो गए हैं। पहले खबर आ रही थी कि ‘बिग बॉस 19’ से फरहाना भट्ट बाहर हो गई हैं। हालांकि, अब ‘बिग बॉस’ से जुड़ी खबर देने वाले पेज के मुताबिक, इस हफ्ते शो से आवेज दरबार बाहर हो गए हैं। 

खबरों के अनुसार पब्लिक वोटिंग के आधार पर आवेज दरबार को एलिमिनेट कर दिया गया है। आवेज दरबार के इंस्टाग्राम पर 30 मिलियान से ज्यादा फॉलोअर्स है। लेकिन अपने कमजोर गेम के चलते दर्शकों ने उन्हें खास रिस्पॉन्स नहीं दिया।
 
वहीं इस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के साथ गौहर खान नजर आने वाली हैं। आवेज दरबार के एविक्शन से दर्शकों का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। उन्होंने मेकर्स पर न केवल गलत एविक्शन का आरोप लगाया, बल्कि पक्षपाती के लिए भी निशाना बनाया है।

