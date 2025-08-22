Bigg Boss 19 की फंफर्म कंटेस्टेंट्स लिस्ट आई सामने, माइक टायसन के नाम की भी हो रही चर्चा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होने जा रहा है। फैंस जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस सीजन में कौन-कौन से सेलेब्स बिग बॉस के घर में शिरकत करने वाले हैं। वहीं अब शो के 18 कंटेस्टेंट की एक लिस्ट सामने आई है। माना जा रहा है ये नाम बिग बॉस के घर में एंट्री करने के लिए कंफर्म है।

खबरों के अनुसार 'बिग बॉस 19' में म्यूजिक कंपोजर-सिंगर अमाल मलिक, राइटर-एक्टर जीशान कादरी, एक्टर गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, यूट्यूबर मृदुल तिवारी, मॉडल नेहल चुडासमा, एक्टर-मॉडल बशीर अली, कंटेंट क्रिएटर कपल आवेज दरबार-नगमा मिराजकर, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, मोटिवेशनल स्पीकर तान्या मित्तल का नाम शामिल है।

BREAKING! Bigg Boss 19 Confirmed Contestants List



Gaurav Khanna

Ashnoor Kaur

Awez Darbar

Nagma Mirajker

Zeeshan Qadri

Basheer Ali

Abhishek Bajaj

Tanya Mittal

Atul Kishan

Amaal Malik

Kunicka Sadanand

Nataila Poland

Pranit More

… — BBTak (@BiggBoss_Tak) August 22, 2025

इसके अलावा तानिया मित्तल, नटाइला, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, शहबाज बादेशा, प्रणित मोरे, डीनो जेम्स, कुनीचका सदानंद और अतुल किशन जैसे कलाकारों का नाम भी शामिल है।

यह भी खबर है कि मशहूर इंटरनेशनल बॉक्सर माइक टायसन भी 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि वो लंबे वक्त तक शो में नहीं टिकेंगे। माइक टायशन बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट 7 से 10 दिन तक बिग बॉस के घर में रहेंगे।

कब और कहां देख सकेंगे शो 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त को होने जा रहा है। इस बार बीबी हाउस की थीम घरवालों की सरकार है। यह शो कलर्स टीवी पर रात 10.30 बजे टेलीकास्ट होगा। इसके अलावा यह शो टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर राज 9 बजे आएगा।