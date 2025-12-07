Bigg Boss 19: दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर छाईं तान्या मित्तल, वोट मांगने के लिए अपनाया अनोखा तरीका

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। शो में 18 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, जिनमें से गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल टॉप 5 फाइनलिस्ट बने। पांचों कंटेस्टेंट विनर बनने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर वोट मांग रहे हैं।
अपनी लैविश लाइफस्टाइल का बखान करके 'बिग बॉस 19' की शुरुआत से ही चर्चा में रही तान्या मित्तल ने भी एक अनोखा दांव खेला है। तान्या के फैन क्लब और परिवार की तरफ से दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन्स पर एक बड़ा डिजिटल वोटिंग कैंपेन शुरू किया है।
मेट्रो स्टेशनों पर बड़ी स्क्रीन पर लगातार तान्या मित्तल की तस्वीरें, कटआउट और Vote Now का मैसेज दिखाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में तान्या का यह दमदार दाव माना जा रहा है।
खबरों के अनुसार लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के अनुसार तान्या मित्तल चौथे नंबर पर बनी हुई हैं। उनसे आगे फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे हैं। तान्या मित्तल मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। वह एक यंग उद्यमी, इन्फ्युएंसर और मॉडल हैं। तान्या ने 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का टाइटल भी जीता था।