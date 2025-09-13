Dharma Sangrah

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर आरोप लगाने पर नेहल चुडासमा की हुई खूब आलोचना, टीम को देना पड़ी सफाई

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:29 IST)
'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में टास्क के दौरान किसी को चोट लग रही है, तो कोई गंभीर आरोप लगा रहा है। बीते दिनों एक टास्क के बात नेहल चुडासमा ने अमान मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। 
 
नेहल ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। अमाल मलिक ने कई बार नेहल से माफी भी मांगी। नेहल के आरोपों से आहत होकर अमाल की आंखों में आंसू भी आ गए। नेहल के इन आरोपों से सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़क गए। नेहल की खूब आलोचना हो रही है। 
 
अब इस पूरे मामले पर नेहल की टीम ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि नेहल पिछले ट्रॉमा से ट्रिगर्ड हो गई थीं। नेहल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी टीम की तरफ से बयान शेयर किया गया है। 
 
बयान में कहा गया, बिग बॉस में टास्क के दौरान एक पल ऐसा आया, जब नेहल और अमल के बीच चीजें छोड़ी फिजिकल हो गई थीं। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि नेहल का उस पल में किसी पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था। जो हुआ वो उनके पास्ट के ट्रॉमा की वजह से हुआ। जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाती हैं।'
 
टीम ने आगे लिखा, जब अमल ने माफी मांगी तो नेहल का यही कहना था कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है। वह उनको ये बताना चाहती थीं कि ये रिएक्शन पुरानी घटना की वजह से निकला है। जिससे वह बाहर आना सीख रही है। वह उसके लिए बहुत मुश्किल पल था। लेकिन उससे भी बढ़कर, ये याद दिलाता है कि ट्रॉमा बना रहता है। भले ही उससे उबरने के लिए कितनी मेहनत करे।
 
टीम ने नेहल के लिए कहा कि वह मजबूत महिला हैं। उन्होंने पब्लिकली उस इंसीडेंट के बारे में बताया है। साथ ही वह हमेशा सही के साथ खड़ी भी होती हैं। टीम ने उम्मीद जताई है कि लोग, ट्रोल्स से आगे देखेंगे। बता दें कि मार्च, 2025 में नेहल ने बताया था कि फरवरी में उनके साथ एक वाकया हुआ था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था।
 
अब वीकेंड का वार में फराह खान नेहल की क्लास लगाने वाली है। फराह नेहल को लताड़ते हुए शो में लगातार वुमन कार्ड खेलने पर फटकार लगाएंगी। फराह, नेहल को एक कार्ड भी देंगी, जिसपर वुमन कार्ड लिखा होगा। इतना ही नहीं ‍बिना गलती के बार-बार नेहल को सॉरी बोलने पर फराह अमाल मलिक पर भी नाराजगी जताएंगी। 
 

