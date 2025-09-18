Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्का

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी से लेकर हाथापाई तक देखने को मिल रही है। इन दिनों घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। इस टास्क में घर को नया कैप्टन तो मिल गया लेकिन इससे पहले खूब हंगामा भी हुआ।

कैप्टेंसी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच एक बार फिर धक्का-मुक्की और फिजिकल फाइट हुई। हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है, जिसमें दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती दिख रही है। घर का कैप्टन बनने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और अवेज दरबार के बीच पहले तीखी बहस होती है फिर दोनों फिजीकल हो जाते हैं। अभिषेक आवेज को उठाकर धक्का मारते हैं, उन्हें उठाकर फेंकते है।

अभिषेक के आक्रामक व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं टास्क के संचालक अमाल मलिक ये सब देख नाराज हो जाते हैं। वो आवेज और अभिषेक को अलग करते हैं। इसके बाद अभिषेक आवेज से ही भिड़ जाते हैं। अमाल गुस्से में अभिषेक से कहते हैं, मैं कहूंगा रुक तो तू रुकेगा। तू सबको उठा-उठाकर फेंक रहा है।

हालांकि तमाम विवादों के बाद अभिषेक बजाज घर के नए कैप्टन बन गए है। अब यह देखना होगा की अभिषेक के ऐसे एग्रेसिव व्यवहार को लेकर वीकेंड का वार पर सलमान खान उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। अभिषेक का इससे पहले शहबाज बदेशा और अशनूर संग भी पंगा हो चुका है।