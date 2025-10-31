Dharma Sangrah

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घी

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:01 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में घर में हुए कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच घमासान देखने को मिला। वहीं अब मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दो दोस्तों मालती चाहर और अमाल मलिक के बीच लड़ाई देखने को मिली। 
 
दोनों ने लड़ाई में तान्या मित्तल ने माचिस की तिल्ली लगाकर आग और बढ़ा दी। प्रोमो में अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच बहस होती दिख रही है। अमाल, मालती से कहते हैं, 'ये गटर गटर मत किया कर। चार लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट मत किया कर।'
 
इस पर मालती कहती हैं, उन्होंने कभी अमाल के लिए ऐसी गंदी बातें नहीं की हैं। वह उनसे बाद में बात करने के लिए कहती हैं। दोनों की लड़ाई के बीच तान्या अमाल को बार-बार कहती हैं कि मालती ने उन्हें गटर क्रों बोला? कुनिका भी मालती पर तंज कसते हुए कहती हैं, 'वो पूरा दिन अमाल के कपड़े पहनती हैं और उन्हें ही गटर बुलाती हैं।'
 
कुनिका और तान्या की बातें सुनकर अमाल भड़क जाते हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। कैप्टन मृदुल के मुताबिक, तान्या की वजह से ये सारा बवाल मचा है। वो अमाल पर अपना होल्ड रखना चाहती हैं। 
 

