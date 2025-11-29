Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को हाथ उठाना अशनूर कौर को पड़ा भारी, सलमान ने दिखाया बाहर का रास्ता!

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Updates

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (12:24 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले जल्द ही होने वाला है। फिनाले से पहले शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई देखने को मिल रही है। इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान भी कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाने वाले हैं। 
 
इतना ही नहीं एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल को मारने पर सलमान खान अशनूर कौर पर भड़क गए हैं। हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में सलमान खान अशनूर कौर की क्लास लेते दिख रहे हैं। वह कहते हैं, 'बिग बॉस के घर में अशनूर किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं है।' इस पर अशनूर तुरंत अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। 
 
सलमान आगे कहते हैं, इनका एग्रेशन इस लेवल का था कि इन्होंने जान बुझकर वो लकड़ी के तख्ते को पूरी ताकत के साथ घुमाया और यह बहुत स्पष्ट दिखा कि इन्होंने जानबूझकर और गुस्से में तान्या को मारा। 
 
सलमान की फटकार सुनने के बाद अशनूर माफी मांगते हुए अपनी सफाई में कहती हैं, तान्या को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उन्हें गलती से लग गई। सलमान बीच में टोकते हुए कहते हैं, 'ये लग गई, लग गई क्या? आपने यूं निकाला है, और यूं मारा है।' 
 
webdunia
सलमान कहते हैं, हमारे घर के कुछ नियम हैं, जो हमें फॉलो करने होंगे। और इसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। प्रोमो के आखिरी में अशनूर को रोते हुए दिखाया जाता है। 
 
खबर है कि अशनूर के इस व्यवहार के कारण उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है। फिनाले से पहले अशनूर के आउट होने पर उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। अशनूर कौर के अलावा शहबाज बदेशा के भी शो से बाहर होने की खबरें है। शहबाज बदेशा को कम वोट मिलने के कारण बाहर होना पड़ेगा। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पति की यातनाओं से परेशान सेलिना जेटली ने मीडिया से लगाई गुहार, बोलीं- बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels