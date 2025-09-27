Bigg Boss 19: घर में गाली-गलौच पर भड़के सलमान खान, अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर अमाल मलिक की लगाई क्लास

'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। इस बार सलमान खान के निभाने पर सिंगर अमाल मलिक हैं। अमाल शो में लगातार गालियां दे रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट्स के परिवार पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं।
हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। प्रोमों मे सलमान, अमाल को रियलिटी चेक देते दिख रहे हैं। समलान फुल ऑन दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वह अमाल से कहते हैं, आमल आज जब यहां पर आए थे तब आपने कहा था कि आप यहां पर अपना इमेज साफ करने आए थे, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है।
सलमान कहते हैं, हर बात पर गालियां देना, फैमिली पर जाना। आप अपने फैंस का सोचो, बच्चे भी हैं ना तो आप क्या चाहते हैं कि वे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अपने हुनर को बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूं कि आप एक विनर की तरह शो से बाहर आएं।
सलमान खान की बात सुनकर अरमान का चेहरा उतर जाता हैं। वह कहते हैं, 'जी भाई ठीक है।' इतना ही नहीं शो में बतौर गेस्ट पहुंचीं गौहर खान भी अमाल को फटकार लगाने वाली हैं। गौहर ने अमाल के व्यवहार पर सवाल उठाया और कहा कि वो किसी के नहीं हैं।