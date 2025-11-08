Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। सलमान एक बार फिर से घरवालों को रियलिटी चेक देते नजर आनेवाले हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर तान्या मित्तल आने वाली है। सलमान तान्या के गेम प्लान को एक्सपोज करने वाले हैं।

हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। वीडियो में सलमान कहते हैं, तान्या आपका नॉमिनेशन प्लान तो फेल हो गया। बिग बॉस ने तो आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। आपने इतना बिल्डअप किया कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी। जलाना चाह रही थीं, उकसाना चाह रही थीं।

सलमान कहते हैं, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। अब भैया से सैंया तक तो जा नहीं सकतीं। अगर यही आपका गेम हैं, तो वाह! क्या गेम है आपका।

सलमान की बात सुनने के बाद तान्या मित्तल शर्मिंदा हो जाती हैं। ज‍बकि अमाल हंसते दिखते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते तान्या ने दावा किया था कि वह अमाल को भाई की तरह मानती हैं और बाद में उन्होंने सभी के सामने उन्हें भैया भी कहा।