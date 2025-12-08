Hanuman Chalisa

Bigg Boss 19 के विनर बने गौरव खन्ना, चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीती इतनी प्राइज मनी

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (10:53 IST)
सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल गया है। शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ। शो के फिनाले में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांहे, अरमान मलिक और करण कुंद्रा जैसे कई सितारों ने शिरकत की। टॉप 5 फाइनलिस्ट- तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना थे। 
 
इस सीजन के विनर गौरव खन्ना बने हैं। गौरव खन्ना को बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। वहीं फरहाना भट्ट फर्स्ट रनरअप बनीं। प्रणीत मोरे तीसरे, तान्या मित्तल चौथे और अमाल मलिक पांचवें स्थान पर रहीं। 
 
गौरव खन्ना टीवी की दुनिया के स्टार रहे हैं। उन्हें पॉपुलर शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के किरदार के लिए खूब लोकप्रियता मिली है। गौरव सेलिब्रिटी मास्टरशेफ शो के तीसरे सीजन के विनर भी रहे हैं। 
 
गौरव ने बिग बॉस से की खूब कमाई 
'बिग बॉस 19' से 50 लाख रुपए प्राइज मनी जीतने के अलावा गौरव ने जमकर कमाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार 'बिग बॉस 19' में उनकी प्रति दिन कमाई 2.5 लाख रुपए थी। 'बिग बॉस 19' के घर में गौरव शुरू से ही अपने शांत स्वभाव और सूझ-बूझ के कारण सभी के फेवरेट बने हुए थे। 
 
webdunia
अब तक कौन-कौन बना बिग बॉस का विनर
  • बिग बॉस 1 - राहुल रॉय
  • बिग बॉस 2 - आशुतोष कौशिक
  • बिग बॉस 3 - विंदू दारा सिंह
  • बिग बॉस 4 - श्वेता तिवारी
  • बिग बॉस 5 - जूही परमार
  • बिग बॉस 6 - उर्वशी ढोलकिया
  • बिग बॉस 7 - गौहर खान
  • बिग बॉस 8 - गौतम गुलाटी
  • बिग बॉस 9 - प्रिंस नरूला
  • बिग बॉस 10 -  मनवीर गुर्जर
  • बिग बॉस 11 - शिल्पा शिंदे
  • बिग बॉस 12 - दीपिका कक्कड़
  • बिग बॉस 13 - सिद्धार्थ शुक्ला
  • बिग बॉस 14 - रुबीना दिलैक
  • बिग बॉस 15 - तेजस्वी प्रकाश
  • बिग बॉस 16 - एमसी स्टेन
  • बिग बॉस 17 - मुनव्वर फारूकी
  • बिग बॉस 18 - करणवीर मेहरा
  • बिग बॉस 19 - गौरव खन्ना

