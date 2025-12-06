Dharma Sangrah

Bigg boss 19 की चमचमाती ट्रॉफी की पहली झलक आई सामने, विनर को मिलेगी इतनी प्राइज मनी

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (15:35 IST)
सलमान खान का पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। शो में 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, इनमें से फिर्स पांच ही फिनाले में पहुंचे हैं। शो के फिनाले में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स- गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक है। 
 
'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने जा रहा है। ऐसे में शो को जल्द ही अपना विनर मिलने वाला है। हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतता देखना चाहता है। आइए फिनाले से पहले जानते हैं 'बिग बॉस 19' के विनर को ट्रॉफी के साथ कितनी प्राइज मनी मिलने वाली है।
 
webdunia
Photo Credit : X
कैसी है 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी
इस सीजन की ट्रॉफी की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी में दो हाथ बने हुए हैं जो पूरी तरह से चांदी के क्रिस्टल या हीरों से जड़े हैं। ये हाथ उंगलियों के पोरों पर मिलकर एक छत का आकार बनाते हैं। हाथों के आर्च के नीचे एक बड़ा, क्रिस्टल से जड़ा हुए सोने के फ्रेम वाला बिग बॉस का साइन बना है।
 
कितनी होगी प्राइज मनी 
इस बार भी शो के विनर को 50 लाख रुपए प्राइज मनी मिलने वाली है। पिछले सीजन करणवीर मेहरा ने 50 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली थी। हालांकि 2006 में 'बिग बॉस' की शुरुआत के वक्त प्राइज मनी 1 करोड़ थी। लेकिन समय के साथ प्राइज मनी घटती चली गई। 

