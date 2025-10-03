Festival Posters

जानिए कौन है 'बिग बॉस'? जिनकी आवाज से चलता है पूरा घर

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (10:31 IST)
सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' 19 के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। 'बिग बॉस' हर हर सीजन में कंटेस्टेंट भले ही बदल जाते हैं, लेकिन शो में बिग बॉस की आवाज वही रहती है। बिग बॉस शुरू होने के साथ ही जिस चीज से दर्शकों को सबसे ज्यादा प्यार हुआ वो है बिग बॉस की आवाज।
 
हर कोई यह जानने को बेताब रहता है कि आखिर बिग बॉस है कौन? बिग बॉस भले ही शो में दिखते न हो, लेकिन उनकी आवाज उनकी मौजूदगी हमेशा घरवालों को करवाती है। कंटेस्टेंट्स को घर में अपना काम सही तरीके से करने से लेकर नियम कायदे याद दिलाए रखने के लिए बस ये आवाज ही काफी है। 

बिग बॉस की यह आवाज है अतुल कपूर की। अतुल कपूर मुंबई के रहने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अतुल पहले एक रेडियो चैनल के लिए काम करते थे और वहीं से 'बिग बॉस' के आयोजकों ने अतुल कपूर को चुन लिया। बिग बॉस के सीजन के दौरन घर के सदस्यों की तरह अतुल को भी एक कमरे में रखा जाता है।
 
बिग बॉस के घर में रहने के दौरान अतुल न अपने दोस्तों और न ही परिवार वालों से मिल सकते हैं। यहां तक कि उनकी लोकेशन भी गुप्त रखी जाती है। इस काम के लिए अतुल को मोटा पैमेंट भी दिया जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अतुल कपूर को हर सीजन के लिए 50 लाख रुपए फीस मिलती है।

