क्वर्की, बोल्ड और मैडनेस से भरपूर 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज, अनुराग कश्यप की डार्क दुनिया में छाए बॉबी देओल

अपने धमाकेदार टीज़र से पूरे देश में हलचल मचाने के बाद, 'बंदर' के मेकर्स ने आखिरकार इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। यह ट्रेलर आपको एक ऐसी दुनिया में और गहराई से ले जाता है जो ट्विस्ट्स, बोल्ड डायलॉग्स, कमाल की परफॉर्मेंस और हल्के-फुल्के ह्यूमर से भरी हुई है।

मनोरंजन के मामले में यह फिल्म अपने अनूठे और हटके अंदाज की वजह से बेहद दिलचस्प लग रही है। बॉबी देओल पहली बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक अनुराग कश्यप फिल्म की अनूठी दुनिया में कदम रखते हुए बिल्कुल अलग और अनोखा रोल निभाया है, ठीक वैसा ही बेमिसाल एंटरटेनमेंट जिसका सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

बॉबी देओल स्क्रीन पर काफी स्मार्ट, चार्मिंग और अपने किरदार के आस-पास की पूरी दीवानगी के साथ बिल्कुल फिट बैठते नज़र आ रहे हैं। उन्हें अनुराग कश्यप की इस कमाल की कहानी कहने की दुनिया में कदम रखते हुए देखना वाकई एक बेहद शानदार अनुभव है।

इसके अलावा, 'बंदर' का ट्रेलर आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह बांधे रखता है। अनुराग कश्यप, जो पहली बार बॉबी देओल के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बॉबी को वो खुला स्पेस दिया है जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स कभी नहीं दे पाते। बॉबी ने भी इसके हर एक हिस्से का पूरा इस्तेमाल किया है। वो फिल्म में एक ऐसे कभी मशहूर रहे स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं जो अब बस नाम की शोहरत के सहारे जी रहा है।

स्टेज पर घमंडी और अकड़ू, लेकिन ऑफ-स्टेज बिल्कुल अकेला। ऐसी औरतों को राइट-स्वाइप करने वाला जिनके नाम तक उसे याद नहीं रहेंगे। लेकिन तभी एक नाम वापस लौटता है, और उसके साथ ही शुरू होता है एक केस। ट्रेलर के कुछ ही मिनटों के भीतर, वो आदमी जिस पर हम हंस रहे होते हैं, अचानक सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, तालियां रुक जाती हैं और पिंजरा बंद हो जाता है।

सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, ऋद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोंसले जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की दमदार मौजूदगी इसमें एक अलग ही चार्म जोड़ती है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और एक ऐसे सिस्टम के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो हमेशा सब कुछ सही नहीं करता।

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी और सुदीप शर्मा व अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखी गई फिल्म 'बंदर' ठीक उसी तरह की सिनेमा है जिसे बनाकर अनुराग कश्यप ने अपना इतना बड़ा नाम कमाया है। यह फिल्म डार्क है, बिना किसी हिचकिचाहट के सच दिखाने वाली है और सही-गलत के बीच के फर्क को धुंधला करने वाली है।

​'बंदर' को 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी सराही गई कहानियों के पीछे रहने वाली शानदार जोड़ी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी, निखिल द्विवेदी की 'सैफरन मैजिकवर्क्स' द्वारा प्रोड्यूस और 'ज़ी स्टूडियोज़' के सपोर्ट से तैयार यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।