विलेन बनकर फिर लौट रहे बॉबी देओल, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से एक्टर का खूंखार लुक आया सामने

Bobby Deol Villain Role

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:01 IST)
'एनिमल' में विलेन की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने के बाद, बॉबी देओल एक बार फिर पर्दे पर आग लगाने वाले हैं। हाल ही में उनकी आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया है। पोस्टर में बॉबी देओल का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। 
 
पोस्टर में बॉबी एक ट्वीड जैकेट, डार्क रिम वाले चश्मे, और आंखों में वही खतरनाक चमक लिए नजर आ रहे हैं — जो अनियंत्रित अराजकता का संकेत देती है। बालों में लाल लटें, एक सेफ्टी पिन और मैन बन स्टाइल ने उनके लुक को एक पागल वैज्ञानिक और शातिर खलनायक के दिलचस्प मिश्रण में बदल दिया है। 
 
पोस्ट के साथ टैग किया गया है #AagLagaaDe — जो बॉबी के एक और फायरी विलेन लुक की झलक देता है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ... शो शुरू होने वाला है।'
 
बॉबी देओल का विलेन के रूप में पुनरुत्थान बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प यात्राओं में से एक रहा है। ‘एनिमल’ में उनके संयमित और डराने वाले प्रदर्शन से लेकर अब तक, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में विलेन सिर्फ कहानी का अंधेरा हिस्सा नहीं होते — वे खुद कहानी होते हैं। 

हर किरदार के साथ, बॉबी ने विलेन को सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि दिलचस्प और आकर्षक बना दिया है। उनका नया प्रोजेक्ट भी इसी विरासत को आगे बढ़ाता नजर आता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉबी इसमें एक तेज़-तर्रार प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं — जिसका बीता हुआ अंधकारमय अतीत उसे रहस्यमय और खतरनाक बनाता है। 
 
हालांकि प्रोजेक्ट और उसके रिलीज़ प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह 19 अक्टूबर को आने वाला है — और फैंस के बीच इसका उत्साह पहले से ही चरम पर है।
 

