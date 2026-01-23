वसंत पंचमी के मौके पर देखिए बॉलीवुड एक्टर्स का येलो आउटफिट्स में देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

शुक्रवार, 23 जनवरी 2026

वसंत पंचमी, वसंत ऋतु के स्वागत और नई ऊर्जा के संचार का पर्व है, जो जीवन में उमंग, आशा और रचनात्मकता का संदेश देता है। इस दिन पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। जहां अभिनेत्रियां पीले परिधानों में बसंत की कोमलता को दर्शाती हैं।

वहीं बॉलीवुड के पुरुष सितारे भी येलो आउटफिट्स में अपने देसी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत संगम पेश करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं अपने पीले लुक्स में वसंत पंचमी के उल्लास और आत्मविश्वास को और निखारते इन एक्टर्स के स्टाइल स्टेटमेंट पर।

रणवीर सिंह रणवीर सिंह का येलो लुक हमेशा की तरह बोल्ड और एनर्जेटिक नज़र आता है। उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल बसंत की मस्ती और खुलेपन को दर्शाता है।

कार्तिक आर्यन पीले कुर्ते में नज़र आ रहे कार्तिक आर्यन ने पीले रंग में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है, जो सादगी में सुंदरता का उदाहरण बना हुआ है।

शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने पीले रंग में क्लासी और बैलेंस्ड अंदाज़ अपनाया है। उनका सॉफ्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग लुक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है।

सिद्धांत चतुर्वेदी सिद्धांत चतुर्वेदी का येलो अवतार यंग एनर्जी और मॉडर्न वाइब्स से भरपूर है। उनका लुक नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और बदलाव की सोच को दर्शाता है।

विक्की कौशल विक्की कौशल का पीला परिधान सादगी और देसी चार्म का खूबसूरत मेल है। उनका अंदाज़ मेहनत, सकारात्मकता और ज़मीन से जुड़ेपन की झलक देता है।

रणबीर कपूर रणबीर कपूर का पीले रंग में सादा और क्लासी अंदाज़ उनकी नेचुरल चार्म को और उभारता है। उनका यह लुक दिखाता है कि बिना ज़्यादा तामझाम के भी फेस्टिव स्टाइल में ग्रेस लाई जा सकती है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पीले परिधान में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है। उनका सधा हुआ लुक आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक दर्शाता है, जो वसंत पंचमी की सौम्य भावना से पूरी तरह मेल खाता है।

पुलकित सम्राट पुलकित सम्राट का येलो लुक फ्रेश और फेस्टिव फील के साथ सामने आता है। उनकी मुस्कान बसंत की खुशी और अपनापन दर्शाती है।

मनीष पॉल मनीष पॉल का येलो आउटफिट उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को और उभारता है। उनका फन-लविंग अंदाज़ वसंत पंचमी के उत्साह से पूरी तरह मेल खाता है।

रोहित सराफ रोहित सराफ का येलो लुक, यंग एनर्जी और फ्रेश वाइब्स से भरपूर नज़र आ रहा है। अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा कि उनका स्टाइल नई पीढ़ी की सोच, सहजता और आधुनिकता को दर्शाता है।

वसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि उम्मीद, रचनात्मकता और नई ऊर्जा का उत्सव है। ऐसे में इन बॉलीवुड सितारों के पीले परिधान इस बात का प्रमाण हैं कि वसंत के रंग न सिर्फ प्रकृति में, बल्कि फैशन और सोच में भी खिल उठते हैं।