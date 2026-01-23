rashifal-2026

वसंत पंचमी के मौके पर देखिए बॉलीवुड एक्टर्स का येलो आउटफिट्स में देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
वसंत पंचमी, वसंत ऋतु के स्वागत और नई ऊर्जा के संचार का पर्व है, जो जीवन में उमंग, आशा और रचनात्मकता का संदेश देता है। इस दिन पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। जहां अभिनेत्रियां पीले परिधानों में बसंत की कोमलता को दर्शाती हैं।
 
वहीं बॉलीवुड के पुरुष सितारे भी येलो आउटफिट्स में अपने देसी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत संगम पेश करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं अपने पीले लुक्स में वसंत पंचमी के उल्लास और आत्मविश्वास को और निखारते इन एक्टर्स के स्टाइल स्टेटमेंट पर।
 
webdunia
रणवीर सिंह
रणवीर सिंह का येलो लुक हमेशा की तरह बोल्ड और एनर्जेटिक नज़र आता है। उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल बसंत की मस्ती और खुलेपन को दर्शाता है।
 
webdunia
कार्तिक आर्यन 
पीले कुर्ते में नज़र आ रहे कार्तिक आर्यन ने पीले रंग में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है, जो सादगी में सुंदरता का उदाहरण बना हुआ है। 
 
webdunia
शाहिद कपूर
शाहिद कपूर ने पीले रंग में क्लासी और बैलेंस्ड अंदाज़ अपनाया है। उनका सॉफ्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग लुक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है।
 
webdunia
सिद्धांत चतुर्वेदी
सिद्धांत चतुर्वेदी का येलो अवतार यंग एनर्जी और मॉडर्न वाइब्स से भरपूर है। उनका लुक नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और बदलाव की सोच को दर्शाता है।
 
webdunia
विक्की कौशल
विक्की कौशल का पीला परिधान सादगी और देसी चार्म का खूबसूरत मेल है। उनका अंदाज़ मेहनत, सकारात्मकता और ज़मीन से जुड़ेपन की झलक देता है।
 
webdunia
रणबीर कपूर
रणबीर कपूर का पीले रंग में सादा और क्लासी अंदाज़ उनकी नेचुरल चार्म को और उभारता है। उनका यह लुक दिखाता है कि बिना ज़्यादा तामझाम के भी फेस्टिव स्टाइल में ग्रेस लाई जा सकती है।
 
webdunia
सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पीले परिधान में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है। उनका सधा हुआ लुक आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक दर्शाता है, जो वसंत पंचमी की सौम्य भावना से पूरी तरह मेल खाता है।
 
webdunia
पुलकित सम्राट
पुलकित सम्राट का येलो लुक फ्रेश और फेस्टिव फील के साथ सामने आता है। उनकी मुस्कान बसंत की खुशी और अपनापन दर्शाती है।
 
webdunia
मनीष पॉल
मनीष पॉल का येलो आउटफिट उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को और उभारता है। उनका फन-लविंग अंदाज़ वसंत पंचमी के उत्साह से पूरी तरह मेल खाता है।
 
webdunia
रोहित सराफ
रोहित सराफ का येलो लुक, यंग एनर्जी और फ्रेश वाइब्स से भरपूर नज़र आ रहा है। अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा कि उनका स्टाइल नई पीढ़ी की सोच, सहजता और आधुनिकता को दर्शाता है।
 
वसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि उम्मीद, रचनात्मकता और नई ऊर्जा का उत्सव है। ऐसे में इन बॉलीवुड सितारों के पीले परिधान इस बात का प्रमाण हैं कि वसंत के रंग न सिर्फ प्रकृति में, बल्कि फैशन और सोच में भी खिल उठते हैं।

