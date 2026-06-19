Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आमिर खान से अजय देवगन तक, एक्टिंग के साथ डायरेक्शन में भी छाए ये सितारे

Advertiesment
Bollywood actor directors
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (15:45 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (15:51 IST)
google-news
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाली है और अपनी अलग सोच के साथ बेहतरीन कहानियों को पर्दे पर उतारा है। जहाँ कुछ कलाकार पूरी तरह निर्देशन की ओर बढ़ गए, वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभिनय और निर्देशन—दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कलाकारों के बारे में।
 
webdunia

आमिर खान

अपनी बेहतरीन अदाकारी और परफेक्शनिस्ट छवि के लिए मशहूर आमिर खान ने निर्देशन की दुनिया में तारे ज़मीन पर जैसी यादगार फिल्म से कदम रखा। बचपन में सीखने से जुड़ी कठिनाइयों (लर्निंग डिसएबिलिटीज़) को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करने वाली यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रशंसित फिल्मों में गिनी जाती है।

ALSO READ: कॉकटेल 2 मूवी रिव्यू: खूबसूरत पैकेजिंग में परोसा गया कमजोर रोमांस
 
webdunia

अजय देवगन

हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में शामिल अजय देवगन ने निर्देशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने यू, मी और हम, शिवाय, रनवे 34 और भोला जैसी फिल्मों का निर्देशन कर यह साबित किया कि उनकी प्रतिभा अभिनय तक ही सीमित नहीं है।
 
webdunia

चिन्मय मांडलेकर

मराठी सिनेमा का एक प्रमुख और प्रभावशाली नाम, चिन्मय मांडलेकर अभिनय और लेखन के साथ-साथ निर्देशन में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने कॉमेडी-थ्रिलर इंस्पेक्टर झेंडे और हाल ही में रिलीज़ हुई गवर्नर: द साइलेंट सेवियर का निर्देशन किया है। ये दोनों फिल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
webdunia

फरहान अख्तर

दिल धड़कने दो, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले फरहान अख्तर ने निर्देशन की शुरुआत कल्ट क्लासिक दिल चाहता है से की थी। इसके बाद उन्होंने लक्ष्य, डॉन और डॉन 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर एक सफल निर्देशक के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की।
 
webdunia

रितेश देशमुख

कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक हर शैली में अपनी अभिनय क्षमता साबित कर चुके रितेश देशमुख ने निर्देशन के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। उन्होंने मराठी ब्लॉकबस्टर वेड का निर्देशन किया और हाल ही में रिलीज़ हुई राजा शिवाजी जैसी भव्य फिल्म के जरिए अपने निर्देशन कौशल का एक और शानदार उदाहरण पेश किया।
 
इन कलाकारों ने यह साबित किया है कि जिस आत्मविश्वास और कुशलता के साथ वे कैमरे के सामने अभिनय करते हैं, उसी जुनून और दृष्टिकोण के साथ कैमरे के पीछे निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार, 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels