जब वर्दी में बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने पर्दे पर गढ़ी शक्ति की नई परिभाषा

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (12:20 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (12:23 IST)
अधिकार, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक रही वर्दी पर्दे पर हमेशा से दर्शकों को आकर्षित करती रही है, लेकिन जब इसे अभिनेत्रियां धारण करती हैं, तब उनकी गहराई, संवेदनशीलता और वास्तविकता इसे और ख़ास बना देती है। उनका ये प्रदर्शन सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती और मानवीय पहलुओं को भी सामने लाती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर, जिन्होंने वर्दी सिर्फ पहनी नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जिया है।
रानी मुखर्जी– मर्दानी
'मर्दानी' में रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में एक निडर, दृढ़ और तेज-तर्रार अधिकारी का किरदार निभाया है। उनका आत्मविश्वास और सख्त नैतिकता इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाती है। वह हर हाल में सही के लिए खड़ी रहती हैं, जो उन्हें और ख़ास और यादगार बनाता है।
शेफाली शाह– दिल्ली क्राइम
‘दिल्ली क्राइम’ में शेफाली शाह ने वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में बेहद संतुलित और वास्तविक अभिनय किया है। वह दिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व शोर में नहीं, बल्कि शांत और समझदारी भरे फैसलों में होता है। उनकी परफॉर्मेंस बेहद भरोसेमंद और प्रभावी लगती है।
यामी गौतम– दसवीं
यामी गौतम ने जेल सुपरिंटेंडेंट ज्योति देसवाल के किरदार में एक शांत लेकिन सख्त अधिकारी को दर्शाया है। उनका नियंत्रित व्यवहार और संयमित संवाद यह साबित करता है कि ताकत हमेशा जोर से बोलने में नहीं होती।
मोना सिंह– कोहरा
मोना सिंह का किरदार अपने संयम और सूक्ष्म अभिनय के लिए खास है। वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सहज रहती हैं और अपने हाव-भाव से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनका प्रदर्शन दिखाता है कि असली ताकत अक्सर खामोशी में छिपी होती है।
कुब्रा सैत– संकल्प
कुब्रा सैत ने डीसीपी परवीन शेख के किरदार में अपने बॉडी लैंग्वेज और स्थिरता के जरिए गहरी छाप छोड़ी है। उनका शांत और सतर्क व्यक्तित्व यह दर्शाता है कि वर्दी उनके लिए सिर्फ एक पोशाक नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है।
सोनाक्षी सिन्हा– दहाड़
'दहाड़' में सोनाक्षी सिन्हा यानी सब-इंस्पेक्टर अंजलि भाटी एक शांत, आत्मविश्वासी और समझदार अधिकारी हैं। छोटे शहर के माहौल में उनका अभिनय बेहद वास्तविक और जुड़ाव भरा लगता है।
भूमि पेडनेकर– दलदल
भूमि पेडनेकर का किरदार एक सख्त, संघर्षशील और जमीनी पुलिस अधिकारी का है। वह लगातार दबाव में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटतीं। उनका अभिनय कच्चा, सच्चा और बेहद प्रभावशाली है। ऐसे में इन सभी प्रदर्शनों को खास बनाती है वर्दी के साथ उसमें छिपी इंसानियत। इन अभिनेत्रियों ने अपने किरदारों में गहराई, जटिलता और वास्तविकता जोड़कर यह साबित किया है कि असली ताकत केवल अधिकार में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और संतुलन में भी होती है।