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संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' से लेकर 'ओमकारा' तक - मशहूर नाटकों पर बनी बॉलीवुड की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

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Bollywood movies based on plays
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:20 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (15:28 IST)
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बॉलीवुड अक्सर प्रेरणा के लिए साहित्य का सहारा लेता रहा है, लेकिन इसकी कुछ सबसे मशहूर फिल्में थिएटर की दुनिया से भी काफी प्रेरित रही हैं। विलियम शेक्सपियर की कालजयी दुखद कहानियों से लेकर आधुनिक गुजराती स्टेज नाटकों तक, ये फिल्में साबित करती हैं कि बेहतरीन कहानियाँ भाषाओं, संस्कृतियों और सदियों का सफर तय करने के बावजूद दर्शकों से जुड़ सकती हैं। आइए, ऐसी सात ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों पर नज़र डालते हैं जिनकी जड़ें सफल नाटकों में थीं।
 
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1. हम दिल दे चुके सनम (1999)

किस पर आधारित: गुजराती साहित्य के दिग्गज झावेरचंद मेघाणी की रचना 'शेतल ने काठे'
जब संजय लीला भंसाली ने 'हम दिल दे चुके सनम' बनाई, तो दर्शक इसके शानदार विज़ुअल्स, दिल को छू लेने वाले संगीत और इमोशनल लव ट्राएंगल के दीवाने हो गए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह फिल्म मशहूर गुजराती नाटक 'शेतल ने काठे' पर आधारित थी। यह नाटक एक ऐसे पति की कहानी है जो अपनी पत्नी को उस आदमी से फिर से मिलाने में मदद करता है जिससे वह सच में प्यार करती है। यह फिल्म आज भी एक क्लासिक रोमांटिक फिल्म के तौर पर याद की जाती है।

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2. मकबूल (2003)

किस पर आधारित: मैकबेथ
बहुत कम फिल्ममेकर्स ने शेक्सपियर की रचनाओं को इतने शानदार ढंग से अडैप्ट किया है, जितना विशाल भारद्वाज ने किया है। 'मकबूल' ने 'मैकबेथ' की दुनिया को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बदल दिया; इसमें स्कॉटिश रईसों की जगह गैंगस्टर्स और शाही दरबारों की जगह क्राइम सिंडिकेट्स ने ले ली। हालांकि रिलीज़ के समय यह ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन अब 'मकबूल' को भारतीय सिनेमा में साहित्य पर आधारित बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है।
 
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3. गोलियों की रासलीला राम-लीला (2013)

किस पर आधारित: रोमियो और जूलियट
भारतीय दर्शकों के लिए शेक्सपियर की एक और कहानी को नए अंदाज़ में पेश किया गया। 'राम-लीला' ने रोमियो और जूलियट की दुखद प्रेम कहानी को गुजरात के दो दुश्मन परिवारों की ज़बरदस्त कहानी में बदल दिया। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शेक्सपियर के उस प्रेमी जोड़े की कहानी का मूल भाव तो बरकरार रखा गया, लेकिन साथ ही इसमें भव्य विज़ुअल्स, संगीत और एक्शन का तड़का भी लगाया गया।

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4. ओमकारा (2006)

किस पर आधारित: ओथेलो
'मकबूल' के बाद, विशाल भारद्वाज ने 'ओमकारा' के साथ शेक्सपियर की ओर वापसी की। यह 'ओथेलो' का एक दमदार अडैप्टेशन था, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। अजय देवगन, सैफ अली खान और करीना कपूर खान की शानदार एक्टिंग वाली यह फ़िल्म दुनिया भर में शेक्सपियर के कामों पर बनी सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक मानी जाती है।
 
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5. अंगूर (1982)

किस पर आधारित: द कॉमेडी ऑफ़ एरर्स
बॉलीवुड में शेक्सपियर के कामों पर बड़े पैमाने पर फ़िल्में बनने से बहुत पहले, गुलज़ार ने 'अंगूर' के ज़रिए हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फ़िल्मों में से एक दी थी। शेक्सपियर के नाटक 'द कॉमेडी ऑफ़ एरर्स' ने इस कॉमेडी फ़िल्म के लिए एक बेहतरीन आधार दिया, जो दशकों बाद भी ताज़ा लगती है।
 
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6. हैदर (2014)

किस पर आधारित: हैमलेट
विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर ट्रिलॉजी (तीन फ़िल्मों की सीरीज़) की आखिरी फ़िल्म 'हैदर' ने 1990 के दशक में कश्मीर के अशांत माहौल में 'हैमलेट' की कहानी को नए नज़रिए से पेश किया। साहित्य की सबसे बड़ी दुखद कहानियों में से एक को राजनीतिक टिप्पणी के साथ जोड़ने के लिए इस फ़िल्म को बहुत तारीफ़ मिली।
 
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7. ओह माय गॉड! (2012)

किस पर आधारित: कांजी विरुद्ध कांजी
'ओह माय गॉड!' समकालीन भारतीय थिएटर से आई थी। यह फ़िल्म भावेश मंडालिया के लिखे बेहद सफल गुजराती नाटक 'कांजी विरुद्ध कांजी' पर आधारित थी। कहानी एक ऐसे नास्तिक दुकानदार की है जो भूकंप में अपना कारोबार बर्बाद होने के बाद भगवान पर ही केस कर देता है।

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