rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टॉक्सिक से किंग तक: 2026 में ये फिल्में हॉरर, एक्शन और फोकलोर को लाएंगी एक साथ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Upcoming Bollywood Movies 2026

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (16:15 IST)
2026 भारतीय सिनेमा के लिए एक जबरदस्त साल बनने वाला है। इस साल फिल्ममेकर अलग-अलग शैलियों की कहानियों को बड़े परदे पर पेश करने वाले हैं, जिनमें डार्क एक्शन एडवेंचर, पीरियड ड्रामा, लोककथाओं पर आधारित फिल्में और हॉरर-कॉमेडी शामिल हैं। 
 
दर्शक भी अब नई शैलियों और बड़े पैमाने की फिल्मों को अपनाने लगे हैं। इस साल की आने वाली फिल्मों की लाइनअप में तरह-तरह की कहानियां, बड़े बजट और नई किस्म की स्टोरीटेलिंग देखने को मिलने वाली है। आइए नजर डालते हैं 2026 की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों पर।
 
webdunia
टॉक्सिक
यश स्टारर टॉक्सिक एक दमदार और टफ एक्शन-एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में जो इंटेंस और एडजी अंदाज दिखाया गया है, वो इस जॉनर में नया तड़का देगा। बोल्ड कहानी और जोरदार विजुअल्स की वजह से ये फिल्म पहले ही चर्चा में है और 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है।
 
webdunia
धुरंधर: द रिवेंज
रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अक्षय खन्ना के दमदार कास्ट के साथ धुरंधर: द रिवेंज एक बड़े स्तर की एक्शन-एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म ड्रामेटिक और पीरियड स्टोरीटेलिंग पर बेस्ड है। अपनी ग्रैंड दुनिया और एंबिशियस विज़ुअल्स के साथ ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने पर दर्शकों को एक स्पेक्ट्रैकल एक्सपीरियंस देने का वादा करती है।
 
webdunia
भूत बंगला
ह्यूमर, हॉरर और पुराने ज़माने की यादों को मिलाकर बनी भूत बंगला एक हॉरर-कॉमेडी एंटरटेनर है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स के प्रेजेंटेशन में और प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है। फिल्म में इस आइकोनिक जोड़ी की बेहद इंतजार की जाने वाली वापसी देखने को मिल रही है, जो फैन्स के उत्साह को और बढ़ा रही है। 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली यह फिल्म हंसी और सस्पेंस का शानदार मेल पेश करेगी।
 
webdunia
Vvan: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
Vvan: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट एक अलग तरह की एडवेंचर फिल्म है, जिसमें एक्शन और जंगल की पुरानी कहानियों का मिक्स है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की नई जोड़ी दिखाई देगी। इसे देखने के लिए दर्शक पहले ही काफी उत्साहित हैं। फिल्म 15 मई, 2026 को रिलीज़ होगी।
 
webdunia
अल्फा
आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ के साथ अल्फा एक दमदार एक्शन-एडवेंचर है। फिल्म में थ्रिल, रोमांच और इमोशनल ट्विस्ट हैं। कहानी और बड़े पर्दे पर दिखाए जाने वाले सीन 2026 की फिल्मों में अलग रंग भरेंगे। रिलीज़ डेट अभी फाइनल नहीं हुई है।
 
webdunia
किंग
शाहरुख खान की ‘किंग’ को बड़े स्तर की मास एक्शन-एडवेंचर फिल्म के रूप में तैयार किया गया है। इसमें स्टार पावर के साथ थ्रिल और इमोशनल ग्रेविटी भी है। साल के अंत में रिलीज होने वाली यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर स्केल और इंटेंसिटी के साथ धमाका करने के लिए तैयार है।
 
2026 में फिल्मों का रंग-बिरंगा साल देखने को मिलेगा। इसमें डार्क एक्शन एडवेंचर्स, पीरियड ड्रामे, फोकलोर आधारित कहानियां और हॉरर-कॉमेडी शामिल हैं। सालभर का यह थिएट्रिकल कैलेंडर ऑडियंस को बड़े परदे पर अलग-अलग जॉनर का मज़ा लेने का मौका देगा और स्केल-ड्रिवन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी पेश करेगा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

म्यूजिकल ड्रामा 'बैंडवाले' का दिल को छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा सीरीज का प्रीमियर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels