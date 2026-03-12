क्रिस्प व्हाइट्स से लेकर बोल्ड रेड तक: यंग बॉलीवुड दिवाज के समर फैशन लुक्स

Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:37 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:40 IST)
जब गर्मियों के फैशन की बात होती है, तो हल्के कपड़ों के साथ आरामदायक सिल्हूट और आसान लेकिन स्टाइलिश लुक सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फिलहाल गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड की नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां इन दिनों ऐसे समर लुक्स में नजर आ रही हैं, जो एक साथ स्टाइलिश भी हैं और बेहद सरल भी।
क्रिस्प व्हाइट्स से लेकर बोल्ड टॉप्स तक, ये यंग एक्ट्रेसेस ऐसे आउटफिट पहन रही हैं, जो आराम और ट्रेंड का अच्छा मेल दिखाते हैं। चाहे स्लीक स्कर्ट हो, क्रॉप टॉप हो या ऑफ-शोल्डर स्टाइल, इनके लुक्स बताते हैं कि कभी-कभी सबसे सिंपल आउटफिट भी सबसे ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं।
तारा सुतारिया का फ्रेश व्हाइट क्रॉप टॉप लुक
तारा सुतारिया ने व्हाइट क्रॉप टॉप में एक क्लासिक समर लुक दिखाया है। उनका यह साफ और सिंपल स्टाइल उनकी सहज फैशन सेंस को दिखाता है और गर्मियों के लिए बिल्कुल सही लगता है। सफेद रंग की सादगी और सुंदर फिटिंग ने इस लुक को आरामदायक और एलिगेंट दोनों बना दिया है।
सुहाना खान का ऑल-व्हाइट स्टाइल
सुहाना खान ने ऑल-व्हाइट आउटफिट पहनकर एक क्लासिक समर लुक अपनाया है। उनका व्हाइट टॉप और मैचिंग स्कर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट और स्टाइलिश लग रहा है। यह हल्का और सादा रंग गर्मियों के मौसम के लिए बिल्कुल सही है।
पश्मीना रोशन का बोल्ड रेड लुक
जहां ज्यादातर लोग गर्मियों में हल्के रंग चुनते हैं, वहीं पश्मीना रोशन रेड ऑफ-शोल्डर टॉप और स्लीक स्कर्ट में अलग अंदाज दिखा रही हैं। लाल रंग जहां उनके लुक को आकर्षक बना रहा है, वहीं ऑफ-शोल्डर डिजाइन ने इसमें थोड़ा ग्लैमरस टच जोड़ दिया है। यह लुक उनके आत्मविश्वास और स्टाइल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
शरवरी का ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन
शरवरी ने ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ स्लीक स्कर्ट पहनकर मॉडर्न लुक अपनाया है। इसमें मोनोक्रोम रंगों ने उनके आउटफिट को जहां क्लासी बनाए रखा है, वहीं डिजाइन ने इसे थोड़ा अलग और स्टाइलिश बना दिया है।
शनाया कपूर का ऑफ-शोल्डर अर्थी लुक
शनाया कपूर ब्राउन ऑफ-शोल्डर टॉप के साथ टेलर्ड पैंट्स पहनकर एक अलग समर स्टाइल दिखा रही हैं। यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट भी लग रहा है। इसी के साथ ऑफ-शोल्डर डिजाइन ने इसे हल्का और समर-फ्रेंडली बनाया, जबकि पैंट्स ने लुक को सलीकेदार रखा है।
ये यंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अपने ऑफ-स्क्रीन लुक्स से भी फैशन गोल्स दे रही हैं। उनके सिंपल, लेकिन स्टाइलिश आउटफिट्स दिखाते हैं कि समर फैशन आरामदायक होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक भी हो सकता है।