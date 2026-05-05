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बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी: जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी की बातें सिर्फ अफवाह

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Janhvi Kapor marriage news
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (14:26 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (14:29 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया को लेकर शादी की अफवाहें फिर से तेज हो गई थीं। इस बीच, उनके पिता और जाने-माने निर्माता बोनी कपूर ने इन खबरों पर साफ शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया, "नहीं, यह सच नहीं है," और इस तरह इन अफवाहों का जोरदार खंडन किया। ऐसा लग रहा है कि मीडिया और फैंस के बीच इनकी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं का अंत अब हो गया।
 

जान्हवी और शिखर की लव स्टोरी

जान्हवी और शिखर की कहानी सालों पहले शुरू हुई थी, जब जान्हवी ने बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया था। 2016 में दोनों का रिश्ता टूट गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका प्यार फिर से पनपा है। दोनों अक्सर साथ में सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं, चाहे वह वेकेशन हो, फैमिली गेट-टुगेदर या मंदिर यात्रा। शिखर अक्सर कपूर परिवार के साथ दिखाई देते रहे हैं, जिससे उनकी नजदीकी साफ झलकती है। लेकिन संभवत: शादी के प्लान को उन्होंने कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। 
 

जान्हवी की प्रेम कहानी की झलक

जान्हवी ने अप्रैल 2024 में ‘कॉफी विद करण’ में अपनी रिलेशनशिप की पुष्टि की थी। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने प्यार पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "अब मुझे उसकी मौजूदगी की वजह से खुद को असहाय महसूस नहीं होता। मैं सच में वही बन पाई हूं जो मैं हूं।" जान्हवी ने यह भी कहा कि इस रिश्ते में उन्हें पूरा आराम और खुशी मिलती है, जिससे वे अपने सबसे सच्चे रूप में खुद को महसूस करती हैं।
 

पेशेवर मोर्चे पर जान्हवी कपूर

वर्क फ्रंट की बात करें तो जान्हवी कपूर जल्द ही तेलुगु फिल्म ‘पेड्डी’ में राम चरण के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म 4 जून 2026 को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है। 

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