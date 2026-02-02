Dharma Sangrah

Border 2 ने पार किया 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा, बॉक्स ऑफिस पर सफलता का दौर जारी

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (12:26 IST)
2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही Border 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही है। रिलीज के महज 10वें दिन, यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। 
 
खास बात यह रही कि दूसरे वीकेंड, शनिवार और रविवार, को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसने इसे ‘ट्रिपल सेंचुरी क्लब’ में शामिल कर दिया। कंटेंट और देशभक्ति की भावना से भरपूर इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
 

दूसरे वीकेंड में कमाई का तूफान

Border 2 का दूसरा हफ्ता भी पहले हफ्ते की तरह मजबूत रहा। वीक 2 के शुक्रवार को फिल्म ने 12.53 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि शनिवार को आंकड़ा तेजी से बढ़कर 20.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। असली धमाका रविवार को हुआ, जब फिल्म ने 24.22 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन दर्ज किया। इस तरह सिर्फ दूसरे वीकेंड में ही फिल्म ने 56.92 करोड़ रुपये जोड़ लिए, जो इसकी मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और दोबारा देखने वाले दर्शकों की संख्या को दर्शाता है।
 
पहले हफ्ते से ही तय हो गई थी जीत की कहानी

फिल्म की सफलता की नींव पहले हफ्ते में ही रख दी गई थी। Border 2 ने अपने पहले हफ्ते में ही 244.97 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई कर ली थी। इसके बाद दूसरे वीकेंड की रफ्तार ने फिल्म को 301.89 करोड़ रुपये के कुल कलेक्शन तक पहुंचा दिया। यह आंकड़ा साफ करता है कि फिल्म सिर्फ ओपनिंग के भरोसे नहीं चली, बल्कि कंटेंट की ताकत से लंबी रेस का घोड़ा साबित हुई।
 

कंटेंट की जीत: लगातार दो महीनों में दो ब्लॉकबस्टर

दिसंबर 2025 में Dhurandhar की ऐतिहासिक सफलता और जनवरी 2026 में Border 2 की इस जबरदस्त कमाई ने एक बात साफ कर दी है, अगर कहानी दमदार हो, तो दर्शक सिनेमाघरों तक जरूर आते हैं। लगातार दो महीनों में कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों का 300 करोड़ क्लब के करीब या उसके पार पहुंचना इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। यह ट्रेंड बताता है कि स्टार पावर से ज्यादा अब दर्शक मजबूत कहानी और भावनात्मक जुड़ाव को तरजीह दे रहे हैं।
 

बॉक्स ऑफिस पर Border 2 का सफर एक नजर में

अब तक Border 2 का कुल भारत नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 301.89 करोड़ रुपये हो चुका है। जिस तरह से दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार बनी हुई है, उसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ऊंचाई छू सकता है।

