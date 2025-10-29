'कैप्टन अमेरिका' एक्टर क्रिस इवांस बने पिता, पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा ने दिया बेटी को जन्म

मार्वल सिनेमैटिक यूनवर्स के 'कैप्टन अमेरिका' के घर किलकारियां गूंज गई है। एक्टर क्रिस इवांस की पत्नी एल्वा बैप्टिस्टा ने शादी के दो साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। टीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, एल्वा ने 25 अक्टूबर को अपने बच्चे को जन्म दिया है।

हॉलीवुड स्टार क्रिस इवांस और पुर्तगाली एक्ट्रेस एल्बा बैप्टिस्टा ने अपने पेरेंट्स बनने की खबर किसी को नहीं लगने दी। क्रिस और एल्बा दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का भी ऐलान नहीं किया था।

दोनों ने साल 2023 में केप कोड में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। क्रिस 43 साल के हैं तो एल्बा सिर्फ 28 साल की हैं। दोनों की उम्र में 15 साल का फासला है।

क्रिस ने हनी डोंट, मटेरियलिस्ट्स और सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई है। एक्टर के मार्वल की एवेंजर्स: डूम्सडे में वापसी करने की अफवाह है। वहीं अल्वा बॉर्डरलाइन, मदर मैरी और वोल्ट्रॉन में अभिनय किया है।