15 साल तक दर्द सहती रहीं सेलिना जेटली? ग्लैमर के पीछे छुपी शादी की खौफनाक सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। सोशल मीडिया पर पति और बच्चों के साथ मुस्कुराती तस्वीरें साझा करने वाली सेलिना ने अब अपनी 15 साल पुरानी शादी को लेकर ऐसा सच सामने रखा है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे एक रिश्ता, जो प्यार से शुरू हुआ था, धीरे-धीरे दर्द, चुप्पी और सहनशीलता की कहानी बन गया। सेलिना के शब्दों में, यह एहसास सबसे बड़ा सबक बन गया कि सिर्फ ज्यादा प्यार करने से कोई इंसान या रिश्ता ठीक नहीं हो जाता।

घरेलू हिंसा के आरोप और तलाक की लड़ाई नवंबर में सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई के अंधेरी कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने घरेलू हिंसा और मानसिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली रही, क्योंकि इससे पहले तक सेलिना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पति के साथ खुशहाल पारिवारिक तस्वीरें साझा करती नजर आती थीं। बाहर की चमक-दमक के पीछे छुपा यह अंधेरा सच किसी को अंदाजा भी नहीं था।

शब्दों में छुपा दर्द, जो अब सामने आया अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में सेलिना ने बताया कि कैसे उनके लिए लिखना जीने का जरिया बन गया। उन्होंने खुलासा किया कि जब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, जब बोलना मुश्किल हो जाता था, तब शब्द ही उनका सहारा बने। प्यार भरे खत, जो कभी रिश्ते को बचाने की कोशिश थे, वक्त के साथ दर्द और हकीकत के दस्तावेज बनते चले गए। उन्होंने लिखा कि उनके पत्र रिश्ते को जोड़ने, टूटे हिस्सों को भरने और परिवार को बचाने की कोशिश थे।

“प्यार से किसी को बदला नहीं जा सकता” सेलिना ने अपने अनुभव से यह कड़वा सच स्वीकार किया कि किसी इंसान को ज्यादा प्यार देकर बदला नहीं जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि प्यार उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता, जो पहले से ही टूट चुकी हो। उनके मुताबिक, उन्होंने इस शादी को कमजोरी में नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास के सहारे निभाया। छोटे-छोटे अच्छे पलों और थोड़ी-सी गर्मजोशी को पकड़कर उन्होंने 15 साल तक इस रिश्ते को जिया।

जब प्यार की भाषा भी बदल गई एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वक्त के साथ उनकी लिखावट का मिजाज बदलने लगा। जहां पहले शब्दों में अपनापन और समर्पण था, वहीं बाद में वही शब्द चुप्पी, आरोप और हिंसा की सच्चाई बयां करने लगे। उन्होंने लिखा कि उनके खत किसी विरोधाभास की कहानी नहीं थे, बल्कि उस शोषण का रिकॉर्ड थे, जिसे वे झेल रही थीं। उनका कहना है कि प्यार जताने के उनके हर प्रयास दरअसल जिंदा रहने और खुद को संभाले रखने की कोशिश थे।

ऑस्ट्रिया में अलग कानूनी लड़ाई सेलिना के वकील के अनुसार, पीटर हाग ने ऑस्ट्रिया की एक अदालत में पहले ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। यह कदम तब उठाया गया, जब सेलिना को वियना में मौजूद संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना बेचे जाने की भनक लगी। आरोप है कि पीटर अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन संपत्तियों पर सेलिना का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, सेलिना का कहना है कि उन्होंने बच्चों के हित में आपसी सहमति से तलाक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पीटर इसके लिए तैयार नहीं हुए।

मेंटेनेंस, मुआवजा और बच्चों की कस्टडी भारत में चल रहे केस में सेलिना ने हर महीने 10 लाख रुपये की मेंटेनेंस की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि पीटर हाग को उनके मुंबई स्थित घर में प्रवेश करने से रोका जाए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की कस्टडी भी मांगी है, जो फिलहाल ऑस्ट्रिया में अपने पिता के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा, सेलिना ने पति की वजह से करियर को हुए नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये मुआवजे की भी मांग की है।

एक शादी, कई उतार-चढ़ाव सेलिना जेटली और पीटर हाग की शादी साल 2010 में हुई थी। मार्च 2012 में वे जुड़वां बेटों के माता-पिता बने। इसके पांच साल बाद उनके फिर से जुड़वां बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से एक की जन्म के कुछ समय बाद हाइपोप्लास्टिक हार्ट की वजह से मौत हो गई। यह व्यक्तिगत त्रासदी भी उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गई।