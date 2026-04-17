क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:20 IST)
Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:22 IST)
अपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
भले ही सेलिना बड़े पर्दे से दूर थी लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती थीं। साल 2010 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी पीटर हाग से शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, उनके तीन बेटे भी हुए। लेकिन बाद में सेलिना ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
अब शादी के 15 साल बाद सेलिना का अपने पति से तलाक हो चुका है। वहीं उनके तीनों बेटे अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते है। सेलिना अक्सर अपने बेटों को याद कर भावुक पोस्ट शेयर करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेलिना जेटली के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली, पिछले कई महीनो से यूएई की जेल में बंद हैं। सेलिना ने अपने भाई को छुड़ाने की मुहिम भी सोशल मीडिया पर चलाई हुई है।
पिछले कुछ सालों में सेलिना ने अपनी निजी जिंदगी में काफी मुश्किलें झेली है। वहीं अब सेलिना एक बार फिर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाने लगी हैं। वह लगातार अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर रही हैं। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद सेलिना बॉलीवुड में कमबैक के लिए तैयारी कर रही हैं।
ताजा फोटोशूट को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सेलिना एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनके फैंस उन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट या ओटीटी सीरीज में देखने की उम्मीद कर रहे हैं।
सेलिना ने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था और मिस यूनिवर्स 2001 में चौथी रनर-अप भी रहीं। इसके बाद उन्होंने 2003 में फिरोज खान की फिल्म 'जानशीन' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। सेलिना को उनकी बोल्डनेस और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाना जाता था, लेकिन 2011 के बाद वह धीरे-धीरे फिल्मों से दूर होती गईं।
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