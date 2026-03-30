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50 की उम्र में भी बेहद बोल्ड हैं चित्रांगदा सिंह, देखिए एक्ट्रेस का मदहोश करने वाला अंदाज

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Chitrangada Singh Hot Photo
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:46 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:47 IST)
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Chitrangada Singh Hot Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपने फैशन सेंस को लेकर वह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। 50 साल की उम्र में भी चित्रांगदा सिंह अपनी सिजलिंग तस्वीरों और बोल्ड अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं। 
 
बीते दिनों चित्रांगदा सिंह ने अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। इन तस्वीरों में सेक्विन ड्रेस में इंटरनेट पर तहलका मचाती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में चित्रांदगा अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।
 
चित्रांगदा ने बोल्ड मेकअप, डार्क शेड लिपिस्टिक और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक पोज देती हुई नजर आ रही हैं। 
 
इससे पहले चित्रांगदा सिंह ने ब्लैक कलर के थाई हाई स्लिट गाउन में अपनी तस्वीरें शेयर की थी। इस रिवीलिंग गाउन में एक्ट्रेस अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
इन तस्वीरों को देखने के बाद यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि एक्ट्रेस 47 साल की हैं। इस उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती हैं। चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर ड्रेस में चित्रांगदा परफेक्ट लगना अच्छे से जानती हैं।

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