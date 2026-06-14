'कॉकटेल 2' के प्रमोशन इवेंट में बेकाबू हुई भीड़, रश्मिका मंदाना के लिए ढाल बनीं कृति सेनन, वीडियो वायरल

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल 2' अपनी रिलीज से पहले सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह फिल्म का ट्रेलर या गाने नहीं, बल्कि पुणे में हुआ एक प्रमोशनल इवेंट है जो अचानक एक बड़े सुरक्षा संकट में बदल गया।

पुणे के एक मॉल में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे एक्टर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को प्रशंसकों की भारी और बेकाबू भीड़ के कारण इवेंट को बीच में ही छोड़कर वहां से आनन-फानन में निकलना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के अनुसार, जैसे ही 'कॉकटेल 2' की स्टार कास्ट मॉल में पहुंची, वहां मौजूद फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया।

शुरुआत में सब कुछ ठीक था एक्टर्स ने फैंस का अभिवादन किया और पुणे के मशहूर वड़ा पाव का लुत्फ भी उठाया। लेकिन कुछ ही देर में मॉल के भीतर मौजूद सैकड़ों प्रशंसकों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ के एक बड़े हिस्से ने सुरक्षा के लिए लगाए गए मुख्य बैरिकेड्स को तोड़ दिया और सीधे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे।

स्थिति को बिगड़ता देख सुरक्षाकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। फिल्म के मेकर्स और आयोजकों को तुरंत इस इवेंट को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। वीडियो में नजर आ रहा है कि सुरक्षा घेरे के बीच तीनों कलाकारों को बेहद मशक्कत के साथ बाहर निकाला गया, जहां शाहिद कपूर इस अव्यवस्था पर काफी परेशान और गुस्से में दिखाई दिए।

इस पूरी अफरा-तफरी और हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से ट्रेंड करने लगा। जब भीड़ लगातार धक्का-मुक्की कर रही थी और सुरक्षाकर्मी रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कृति सेनन ने अपनी सह-कलाकार रश्मिका मंदाना की सुरक्षा की कमान खुद संभाली।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कृति ने रश्मिका को बेहद मजबूती से पकड़ रखा है और वे लगातार उनके आगे एक ढाल की तरह खड़ी होकर उन्हें भीड़ के धक्कों से बचा रही हैं। इस वीडियो के आते ही फैंस कृति सेनन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

कई यूजर्स ने इस पल को 'एक बड़ी बहन द्वारा अपनी छोटी बहन की सुरक्षा करने' जैसा बताया। आमतौर पर बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के बीच कैटफाइट की खबरें आती हैं, लेकिन कृति और रश्मिका के इस रीयल-लाइफ बॉन्ड ने लोगों का दिल जीत लिया है।

'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कॉकटेल' की स्पिरिचुअल सीक्वल है। मैडॉक फिल्म्स और लव रंजन के बैनर तले बनी यह फिल्म एक बेहद आधुनिक और उलझे हुए लव ट्रायंगल पर आधारित है।

फिल्म का ट्रेलर दिखाता है कि कैसे प्यार और दोस्ती के बीच की बारीक लाइन धुंधली हो जाती है, जिससे तीनों किरदारों के जीवन में इमोशनल ड्रामा और अराजकता पैदा होती है। फिल्म में ओरिजिनल फिल्म का आइकॉनिक गाना 'तुम ही हो बंधु' भी नए अंदाज में वापस आ रहा है।

पुणे की इस घटना ने भले ही सेलिब्रिटी सुरक्षा और मॉब मैनेजमेंट पर नए सवाल खड़े कर दिए हों, लेकिन इसने 'कॉकटेल 2' की स्टारकास्ट के बीच की बेहतरीन केमिस्ट्री को भी जनता के सामने ला दिया है। 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।