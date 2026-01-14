Dharma Sangrah

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल

बुधवार, 14 जनवरी 2026 (14:11 IST)
2026 में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए और रोमांचक दौर में जा रही है, जहां बड़ी फिल्में और नई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, तब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से इसके बीच में नजर आती हैं। इस वक्त देश की दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रही दीपिका को लेकर हम उन्हें और ज्यादा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
 
दीपिका की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से कुछ शामिल हैं। एक फिल्म में वह छठी बार शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी, सालों में दोनों की जोड़ी अब किसी रॉयल पार्टनरशिप से कम नहीं रही है। 
 
webdunia
दूसरी तरफ दीपिका डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रही हैं, जो एक जबरदस्त पैन-इंडिया फिल्म होने वाली है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ दीपिका इस समय इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में पूरी मजबूती से बनी हुई हैं।
 
दीपिका के लिए यह साल काफी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि उनके पास दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और वह लगातार बॉलीवुड की क्वीन बनी हुई हैं। चाहे वह बड़े सुपरस्टार्स के साथ नजर आएं और अपनी क्रिएटिव ताकत जोड़ें, या फिर स्टार पावर से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, दीपिका अब सच में एक पैन-इंडिया फेनोमेनन बन चुकी हैं। 
 
webdunia
बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने लगातार हिट्स देकर यह साबित किया है कि नंबरों के साथ उनका राज कायम है। आने वाला वक्त उनके लिए और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। पिछले कुछ सालों में दीपिका ने ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार की है, जिसमें भव्यता भी है और दमदार कंटेंट भी। 
 
पद्मावत, जवान और फाइटर से लेकर कल्कि 2898 एडी और सिंघम अगेन तक, उनके फिल्म चुनने के फैसले हर बार क्रिएटिव और कमर्शियल दोनों तरह से असरदार रहे हैं। चाहे वह सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हों या अपनी मौजूदगी से बड़ी कहानियों को संभाल रही हों, दीपिका हर प्रोजेक्ट को अपनी शांत लेकिन मजबूत पकड़ से ऊंचा ले जाती हैं। यही संतुलन उन्हें बॉलीवुड की लीडिंग लेडी और एक पैन-इंडिया फेनोमेनन के तौर पर अलग पहचान देता है।
 
सबसे पहले है किंग, जिसमें दीपिका की शाहरुख खान के साथ बहुप्रतीक्षित वापसी हो रही है। दोनों की यह छठी फिल्म खास मानी जा रही है, एक ऐसा फुल-सर्कल पल, जहां शाहरुख के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने उनके साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर की विरासत बनाई है। इस समय पोलैंड में फिल्म की शूटिंग चल रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसे लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।
 
webdunia
उतनी ही दिलचस्प है एटली की महत्वाकांक्षी साइ-फाई एक्शन फिल्म AA22xA6। जवान की जबरदस्त सफलता के बाद यह कोलैबोरेशन एटली, अल्लू अर्जुन और दीपिका को एक साथ ला रहा है, जो एक नए और अलग लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। मेकर्स भले ही फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी फिलहाल छुपाकर रखे हुए हों, लेकिन इसके शुरुआती लुक्स ही देशभर में जबरदस्त जिज्ञासा और एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए काफी रहे हैं।
 
जैसे ही हम 2026 में कदम रख रहे हैं, आगे क्या आने वाला है इसे लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। बड़ी स्केल और शानदार विज़ुअल्स से आगे, असली उत्सुकता इस बात की है कि इन दोनों फिल्मों में दीपिका क्या नया लेकर आएंगी, उनकी बारीकी, मजबूती और वे क्रिएटिव फैसले, जो उनके किरदारों को लंबे समय तक यादगार बना देते हैं। यह सिर्फ रिलीज़ का इंतजार नहीं लग रहा, बल्कि ऐसी नई कहानियों के खुलने का इंतजार है, जिनका खुलना अभी बाकी है।
 
दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ दीपिका पादुकोण का सफर मकसद और उम्मीद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दर्शकों के लिए अब बस करीब से देखना बाकी है, क्योंकि उनका अगला दौर कुछ ऐसा बनने जा रहा है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

