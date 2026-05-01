मलेरिया होने पर भी दीपिका पादुकोण ने काम को दी एहमियत, लारा दत्ता ने बताया 'हाउसफुल' की शूटिंग का किस्सा

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (15:06 IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 (15:11 IST)
लारा दत्ता के एक पावरफुल खुलासे ने फिर से साबित कर दिया है कि दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड नंबर वन क्यों हैं। दर्शक भले ही स्क्रीन पर उनकी मेहनत को देखते हैं, लेकिन ऑफ-स्क्रीन उनका अटूट समर्पण ही उन्हें सबसे अलग बनाता है।
'हाउसफुल' की को-स्टार लारा दत्ता ने फिल्म की शूटिंग का एक ऐसा वाकया साझा किया है, जो बीमारी के बावजूद दीपिका के कमिटमेंट की सच्चाई सामने लाता है। लारा ने कहा, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि 'हाउसफुल' की शूटिंग के दौरान दीपिका वाकई बहुत बीमार थीं। उन्हें मलेरिया हो गया था। और वो पूरी तरह से बेदम हो चुकी थीं। इसलिए उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा और दवाइयां लेनी पड़ीं।
लारा ने कहा, दीपिका एक सच्ची प्रोफेशनल थीं क्योंकि पूरी रात उन्हें तेज बुखार रहता था। उन्हें कपकपी छूटती थी और उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती थीं। और फिर अगली सुबह, क्योंकि हमारा शेड्यूल फिक्स्ड था, कई एक्टर्स थे और हम उस दौरान काफी इमोशनल सीन शूट कर रहे थे। तो वो सेट पर आती थीं और आप साफ देख सकते थे कि वो पूरी तरह से थक चुकी थीं और बेदम थीं। लेकिन वो एक प्रोफेशनल थीं। उन्होंने अपना काम पूरा किया। उनकी परफॉरमेंस में जरा भी कमी नहीं आई।
लारा ने ऐसी परिस्थितियों में काम करने की मुश्किल पर जोर देते हुए आगे कहा, और एक एक्टर के तौर पर, आपको दूसरे एक्टर को इसका क्रेडिट देना ही पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप पूरी तरह से बेदम हो और मलेरिया जैसी बीमारी आपको अंदर से तोड़ दे, तो काम करना कितना मुश्किल होता है। यह ऐसा नहीं है कि आपको बस सर्दी या बुखार हो। और वो एक कमाल की प्रोफेशनल थीं।
अपनी हिम्मत के अलावा, लारा ने दीपिका की पर्सनैलिटी और उनके काम करने के तरीके के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, वो इस बात को लेकर बहुत क्लियर और फोकस्ड रहती हैं कि उन्हें क्या करना है, और जब हर एक्टर को पता होता है कि उन्हें क्या करना है और वे अपनी कला सेट पर लाते हैं, तभी जादू होता है।
यह सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यह उनकी सहनशक्ति, अनुशासन और अपने काम के प्रति पक्का इरादा है। मलेरिया से लड़ना, तेज़ बुखार झेलना और फिर भी बिना किसी समझौते के इमोशनल सीन्स को पूरा करना, एक सच्चे कलाकार की मानसिकता को दिखाता है। यही निरंतरता है जो उन बेमिसाल परफॉरमेंस में बदल जाती है जो दर्शक स्क्रीन पर देखते हैं।
दीपिका पादुकोण सिर्फ हिट फिल्में नहीं दे रही हैं, वो नए मानक सेट कर रही हैं। उनका सफर इस बात का सबूत है कि स्टारडम अचानक नहीं मिलता; यह हिम्मत, फोकस और हर चुनौती से ऊपर उठने की ताकत से बनता है। दीपिका के पास दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं—'राका' और 'किंग', और दर्शक एक बार फिर हमारी क्वीन को बड़े पर्दे पर अपनी काबिलियत का एक और नमूना पेश करते हुए देखने के लिए तैयार हैं।
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