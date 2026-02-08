Hanuman Chalisa

ब्लैक गाउन में दीपिका पादुकोण का कातिलाना अंदाज, इंटरनेट पर वायरल हुई हॉट तस्वीरें

रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (12:23 IST)
दीपिका पादुकोण जब भी पर्दे पर या सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। दीपिका अपनी दिलकश तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में कुछ तस्वीरें शेयर की है। 
 
इन तस्वीरों में दीपिका का लुक किसी 'इंटरनेशनल डीवा' से कम नहीं लग रहा है। तस्वीरों में वह ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। यह क्लासिक ब्लैक गाउन के टोंड बॉडी को बखूबी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। 
 
ड्रेस का कट और उसकी बनावट इतनी सटीक है कि वह दीपिका के कद-काठी को एक रॉयल लुक दे रही है। ब्लैक कलर हमेशा से ही बोल्डनेस और क्लास का प्रतीक रहा है, और दीपिका ने इस ड्रेस के जरिए यह साबित कर दिया है कि वे बॉलीवुड की असली 'ग्लैमर क्वीन' हैं। 
 
मिनिमल मेकअप के साथ भारी नेकलेस और स्टड्स ने दीपिका के पूरे लुक में चार चांद लगा दिए हैं। उनके इस लुक में एक 'सेक्सी अपील' है, जो बिना किसी दिखावे के उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से झलक रही है।
 
दीपिका के फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा से ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। उनकी गहरी और भावुक आंखें कैमरे के साथ सीधे संवाद करती नजर आती हैं। उन्होंने अपने बालों को बेहद सलीके से 'स्लीक बन' या ओपन 'जेल लुक' में रखा है।
 
एक्ट्रेस के पोज की बात करें, तो दीपिका ने हर फ्रेम में एक नई कहानी कही है। कहीं वे अपनी स्माइल से दिल जीत रही हैं, तो कहीं उनका 'इंटेंस लुक' लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। 
 
दीपिका जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह एटली की फिल्म में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ दिखेंगी। 

