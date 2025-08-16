बिग बॉस फेम कशिश कपूर ने खराब किया 85 हजार का गाउन, डिजाइनर बोलीं- ना पैसा दिया ना माफी मांगी

बिग बॉस 18 और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुकी कशिश कपूर पर एक डिजाइनर ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। डिजाइनर ने आरोप लगाया कि कशिश ने उनका 85,000 रुपए का एक कॉउचर गाउन खराब कर दिया। कशिश ने जब वो गाउन लौटाया तो वो बहुत गीला और गंदा था जिसकी वजह से वो उसे दोबारा बेच नहीं सकते थे।

कशिश कपूर ने न तो डिजाइनर को पैसे वापस दिए और न ही माफी मांगी। डिजाइनर ने सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया गया और कशिश ने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है।

डिजाइनर और ब्रंड ऑनर स्मिता श्रीनिवास सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। उनका आरोप है कि फुल कॉम्पन्सेशन की जगह कशिश ने सिर्फ 40 हजार रुपए देने की पेशकश की, जो असली कीमत से आधा भी नहीं था। हफ्तों तक बहानेबाजी करने के बाद, कशिश ने कथित तौर पर उन्हें ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने कशिश की एजेंसी से दोबारा संपर्क किया, तो उन्होंने सुझाव दिया कि मुआवजा सोशल मीडिया पर एक प्रचार हो सकता है।

स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, कशिश ने कहा कि वो गाउन पहनेंगी ही नहीं, इ‍सलिए पैसे नहीं देंगी। डिजाइनर ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न तो माफी मिली और न ही पैसे। स्मिता ने बाकी डिजाइनर को भी सलाह दी कि हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करें, एडवांस लें और 'एक्सपोजर से बिल नहीं भरते' वाली सोच से बचें।