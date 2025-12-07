Dharma Sangrah

'देवों से देव महादेव' एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया बनीं मां, प्यारी सी बेटी को दिया जन्म

WD Entertainment Desk

रविवार, 7 दिसंबर 2025 (12:27 IST)
टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सोनोरिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। 
 
सोनारिका ने 5 दिसंबर 2025 को बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट कर अपनी बेटी के नन्हें-नन्हें पांव की झलक दिखाई है। सोनारिका ने तस्वीर के साथ एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है। 
 
सोनारिका भदौरिया ने पति विकास पराशर के साथ ज्वॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'हमारी सबसे प्यारी सबसे बड़ी दुआ। वह यहां है और वह पहले से ही हमारी पूरी दुनिया है।' 
 
बता दें कि सोनारिका ने सितंबर 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। हाल ही में सोनारिका ने बेबी बंप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'दिसंबर।' इस मेटरनिटी फोटोशूट में उनके पति भी नजर आए।
 
सोनारिका भदौरिया ने फरवरी 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पराशर संग राजस्थान में शादी रचाई थी। सोनारिका की विकास से पहली मुलाकात जिम में हुई थी। 

