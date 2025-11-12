Biodata Maker

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेट

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (11:19 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को तरह-तरह की खबरें चल रही है। दो बार उनके निधन की खबरें भी वायरल हो चुकी है, जिसके बाद परिवार ने काफी नाराजगी वक्त की है। धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने की तकलीफ की वजह से एडमिट कराया गया था। 
 
वहीं अब धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं। इतना ही नहीं परिवार ने एक बयान जारी कर उनकी हेल्थ अपडेट भी दी है। उन्होंने सभी से प्राइवेसी की अपील की है। साथ ही बताया कि अब धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही चलेगा।
 
देओल परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान में लिखा है, श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह घर पर ही स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी तरह की अटकलों से बचें और इस दौरान उनकी और परिवार की गोपनीयता का सम्मान करें।
 
webdunia
उन्होंने कहा, हम उनके निरंतर स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं। कृपया उसका सम्मान करें क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं। 
 
वहीं ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतित समदानी ने पीटीआई को बताया कि एक्टर पिछले कुछ हफ्तों से कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे और कभी डिस्चार्ज। उनके परिवार ने अब फैसला किया है कि एक्टर का इलाज घर पर किया जाएगा। इसलिए 12 नवंबर की सुबह 7.30 बजे धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 

ALSO READ: धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?
 
बता दें कि मंगलवार को सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर धर्मेंद्र के 'निधन' की अफवाहें उड़ने के बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा था, मीडिया जल्दबाज़ी में है और ग़लत ख़बरें चला रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। पापा की अच्छी सेहत के लिए आपकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद।
 
वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था, जो हो रहा है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है! ज़िम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी ख़बर कैसे फ़ैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर दिख रहा है और वह ठीक हो रहा है? 

