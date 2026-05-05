रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, ‘बाहुबली 2’ को पछाड़ बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म

Publish Date: Tue, 05 May 2026 (13:51 IST)
Updated Date: Tue, 05 May 2026 (13:58 IST)
भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। सालों से अटूट माने जाने वाले ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ के रिकॉर्ड को अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने पीछे छोड़ दिया है। डायरेक्टर आदित्य धर की इस स्पाई-एक्शन फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,788 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इतिहास रच दिया है और अब यह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म अब 1,790 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूने के बेहद करीब है।
‘दंगल’ के बाद अब नंबर 2 पर ‘धुरंधर 2’
अब तक यह मुकाम आमिर खान की ‘दंगल’ के बाद किसी फिल्म को नहीं मिला था। ‘दंगल’ अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ ने ‘बाहुबली 2’ को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ‘बाहुबली 2’ ने अपने समय में करीब 1,788 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था, जिसे अब ‘धुरंधर 2’ ने बराबरी कर पार कर लिया है।
लगातार कमाई से बना बड़ा रिकॉर्ड
इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी लगातार मजबूत पकड़ रही है। रिलीज के पहले दिन से ही शानदार ओपनिंग के बाद ‘धुरंधर 2’ ने हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बनाए रखी। नई फिल्मों के रिलीज होने के बावजूद इसकी कमाई में गिरावट नहीं आई, जो दर्शकों के जबरदस्त क्रेज और बार-बार देखने की आदत को दिखाती है।
विदेशों में भी चला ‘धुरंधर 2’ का जादू
फिल्म की सफलता में विदेशों का भी बड़ा योगदान रहा है। कुल 1,788 करोड़ रुपये की कमाई में से करीब 1,362 करोड़ रुपये भारत से आए हैं, जबकि लगभग 426 करोड़ रुपये विदेशी बाजारों से मिले हैं। यह दिखाता है कि भारतीय फिल्मों की पहुंच अब ग्लोबल स्तर पर कितनी मजबूत हो चुकी है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक भारतीय अंडरकवर एजेंट की है, जो पाकिस्तान के खतरनाक गैंगस्टर नेटवर्क में घुसकर वैश्विक आतंक की साजिशों को बेनकाब करता है। दूसरे पार्ट में ‘हमजा’ उर्फ ‘जसकीरत सिंह रंगी’ की कहानी को आगे बढ़ाया गया है।
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