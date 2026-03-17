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धुरंधर 2: द रिवेंज की स्टार कास्ट की फीस आई सामने, रणवीर सिंह ने ली सबसे बड़ी रकम

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BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (07:05 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:20 IST)
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रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। पहली फिल्म ‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद इस सीक्वल को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इसकी स्टार कास्ट की फीस को लेकर नई जानकारी सामने आ गई है।
 
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को मोटी रकम दी गई है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है रणवीर सिंह का है।
 

रणवीर सिंह बने फिल्म के सबसे महंगे सितारे

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह एक बार फिर जासूस हमजा अली के किरदार में नजर आएंगे। पहले भाग में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और यही वजह है कि सीक्वल में भी उनका रोल बेहद अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है। इसी के साथ वह इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं।
 

संजय दत्त को मिली मोटी रकम

फिल्म में संजय दत्त भी एक बार फिर एसपी चौधरी असलम के दमदार किरदार में दिखाई देंगे। पहले भाग में उनके किरदार को काफी सराहना मिली थी और इस बार भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि उनकी सटीक फीस आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
 
अर्जुन रामपाल फिर निभाएंगे मेजर इकबाल का किरदार
अर्जुन रामपाल भी फिल्म में आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल की भूमिका में वापसी कर रहे हैं। पहले भाग में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी सराहा था और कहानी में उनकी मौजूदगी ने फिल्म में एक अलग तनाव और रोमांच पैदा किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्जुन रामपाल को इस फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपये फीस दी गई है।
 

सारा अर्जुन को भी मिला अहम मौका

फिल्म में सारा अर्जुन भी दोबारा नजर आएंगी। हालांकि पहले भाग में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा था। बताया जा रहा है कि इस बार उनके किरदार को और मजबूत बनाया गया है और उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपये फीस मिली है।
 

आर. माधवन भी लौटे अपने खास किरदार में

फिल्म में आर. माधवन भी एक बार फिर अजय सान्याल, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के किरदार में दिखाई देंगे। उनका रोल कहानी में रणनीतिक मोड़ लाने वाला माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 9 करोड़ रुपये फीस दी गई है।
 

रिलीज से पहले ही बढ़ा फिल्म का क्रेज

‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर, एक्शन और स्टार कास्ट पहले ही चर्चा में है। ऐसे में अब कलाकारों की फीस सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। अब सभी की नजरें 19 मार्च पर टिकी हैं, जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और तय करेगी कि क्या यह भी पहले भाग की तरह बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिख पाएगी।

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