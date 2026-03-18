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'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू में ही मचाया तहलका, कई शहरों में 24 घंटे चलेंगे शो, टूटेंगे रिकॉर्ड!

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Dhurandhar 2
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (17:29 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (17:32 IST)
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साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के लिए तैयार है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को पेड-प्रीव्यू के साथ बड़े स्केल पर 18 मार्च को रिलीज किया जा रहा है। यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ साउथ की कई भाषाओं में भी रिलीज होगी। 
 
'धुरंधर 2' के आधिकारिक रिलीज से पहले ही इसके 'पेड प्रीव्यू' ने देश भर के सिनेमाघरों में जो सुनामी पैदा की है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से लेकर छोटे शहरों तक, 'धुरंधर 2' का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 
 
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खबरों के अनुसार 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज के टिकट चंद घंटों में ही बिक गए। अधिकांश मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 'Housefull' के बोर्ड नजर आ रहे हैं। दर्शकों का क्रेज ऐसा है कि कई शहरों में रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे के शोज भी रखे गए हैं, जो लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं।
 
पेड प्रीव्यू का जबरदस्त कलेक्शन
आमतौर पर पेड प्रीव्यू का इस्तेमाल फिल्म की हाइप को जांचने के लिए किया जाता है, लेकिन 'धुरंधर 2' के मामले में यह कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है। खबरों की मानें तो, फिल्म ने केवल पेड प्रीव्यू के जरिए ही करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया है। यदि यही गति बरकरार रही, तो यह फिल्म ओपनिंग डे पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है।
 
सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एक्स पर #Dhurandhar2 और #Dhurandhar2Review ट्रेंड कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 'धुरंधर 2' न केवल घरेलू बाजार में बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी झंडे गाड़ेगी। 
 
मुंबई में 24 घंटे चलेगी फिल्म 
'धुरंधर 2' का क्रेज देखते हुए नए शोज एड किए जा रहे हैं। मुंबई में फिल्म 24 घंटे चलने वाली है। मुंबई के मैग्नेट मॉल के सिनेपोलिस में पहला शो सुबह 1:55 से शुरू हुआ और आखिरी शो रात 11:30 तक है। ऐसे में यह फिल्म 24 घंटे तक चलेगी। पुणे, अहमदाबाद में भी 'धुरंधर 2' के टिकट की मांग को देखते हुए शोज की संख्या बढ़ा दी गई है। 

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