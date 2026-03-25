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'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की अदाकारी से मुरीद हुए राम गोपाल वर्मा, लियोनार्डो डिकैप्रियो से की तुलना

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Dhurandhar 2 Ranveer Singh performance
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (12:51 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (12:52 IST)
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह की दमदार अदाकारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। रजनीकांत, एसएस राजामौली, अनुपम खेर, डग्गुबाती वेंकटेश, आलिया भट्ट, उदयबीर संधू, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह की प्रस्तुति की जमकर सराहना की है। 
 
राम गोपाल वर्मा ने इसे पर्दे पर देखी गई सबसे दमदार प्रस्तुतियों में से एक बताया। रणवीर सिंह को फिल्म जगत, व्यापार वर्ग और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और कई लोग उन्हें उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार बता रहे हैं। 
 
अपने विचार साझा करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा, मैंने रणवीर सिंह के चेहरे पर दर्द को इतना असली कभी नहीं देखा। आखिरी बार इसकी झलक मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो में बॉडी ऑफ लाइज़ में देखी थी। यह तुलना ही इस बात का प्रमाण है कि रणवीर ने अपने किरदार में कितनी भावनात्मक गहराई और यथार्थता लाई है। उन्होंने आगे कहा, “मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे महान प्रस्तुति है जो मैंने देखी है।” 
 
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राम गोपाल वर्मा ने किरदार में रणवीर की निरंतरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, बहुत से अभिनेता किसी एक अवधि के लिए मजबूत शरीर बनाते हैं या लंबे बाल रखते हैं, लेकिन चेहरे में, किरदार में और आंखों में जो निरंतरता दिखती है, वह बहुत कम देखने को मिलती है। उनके मुताबिक यही आंतरिक बदलाव रणवीर को बाकी कलाकारों से अलग बनाता है।
 
उन्होंने आगे कहा, जिस तरह वह बोलते हैं, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाव-भाव—यह निरंतरता बेहद दुर्लभ है। सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा रणवीर सिंह ने धुरंधर में किया।” इस तरह की तारीफ एक ऐसे फिल्ममेकर से मिलना, जो अपनी पैनी नजर के लिए जाना जाता है, रणवीर की प्रस्तुति के प्रभाव को और मजबूत बनाता है।
 
इतनी जबरदस्त सराहना के बीच रणवीर सिंह ने धुरंधर: द रिवेंज के साथ नए कीर्तिमान कायम किए हैं और अपनी स्थिति देश के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में और मजबूत कर ली है। उनकी यह पीढ़ी को परिभाषित करने वाली प्रस्तुति भारतीय सिनेमा के इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। दर्शकों ने इसे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार योग्य ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्तर की प्रस्तुति भी बताया है, जो उनके अभिनय के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
 

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